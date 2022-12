Hrvatska nogometna reprezentacija u petak igra ogled četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Vatrene čeka težak posao protiv Brazila koji igra sjajno tijekom cijelog prvenstva te su jedni od prvih favorita za naslov.

Utakmica je pred vratima, a svi se pitaju koga će Zlatko Dalić postati na teren protiv moćnog Seleçaa. Izbornik je danas u društvu kapetana Luke Modrića najavio susret s Brazilom.

"Možda je i ovo najjači protivnik s kojim smo igrali na SP-ima. Od 11, deset smo ih prošli kako treba. Ali ova je došla prerano, među osam. Ali tako je to, nekad te ždrijeb malo pomazi, nekad ne. Hrvatska je jedina manja država koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila, jedina u povijesti. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti."

I Brazil ima jednu dvojbu

Sve je zanima kako će izgledati Hrvatska protiv Brazila, a sudeći prema posljednjim treninzima, Dalić zna kako će se igrati. Jedino pitanje koje je ostalo neriješeno je hoće li na desnom krilu početi Mario Pašalić ili Nikola Vlašić. Ipak, ako gledamo po posljednjem treningu, Vlašić bi trebao dobiti prednost.

U napadu bi trebao krenuti Andrej Kramarić, tako da nećemo od početka gledati Brunu Petkovića i Marka Livaju. Na drugom krilu je siguran Ivan Perišić, dok je vezni red također standardan: Modrić, Kovačić i Brozović. U obrani bi se trebao vratiti Borna Sosa, a uz njega će biti Lovren, Gvardiol i Juranović.

Mogući sastav Hrvatske (4-3-3): Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Vlašić (Pašalić), Kramarić, Perišić

Ranije su brazilski mediji pisali o mogućem sastavu Brazila, koji bi trebao izgledati ovako (4-2-3-1): Alisson - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Eder Militao) - Casemiro, Lucas Paqueta - Vinicius, Neymar, Raphinha - Richarlison