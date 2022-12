Hrvatska nogometna reprezentacija u petak igra ogled četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Vatrene čeka težak posao protiv Brazila koji igra sjajno tijekom cijelog prvenstva te su jedni od prvih favorita za naslov.

U susret utakmici protiv Brazila, u HRT-ovoj emisiji Qatara gostovao je bivši napadač Hrvatske i Dinama, Eduardo da Silva. Popularni Dudu rođen je u Rio de Janeiru, a kao dječak je stigao u Zagreb. Koju godinu kasnije gledali smo ga u dresu Vatrenih za koje je postigao 29 pogodaka u 64 nastupa.

U ranijoj izjavi za HRT je otkrio kako će navijati za Hrvatsku jer mu je ona pružila sve za uspjeh u životu, a potom je otkrio kako Hrvatska ima šanse protiv favoriziranog Brazila.

Pogodila ga je odluka Nike Kovača

"Brazil je favorit, ne samo protiv Hrvatske, nego i da osvoji SP. Ipak, sada je trenutak da je sve moguće. Ne znam kako će Dalić postaviti momčad, možda će napadati. Pretpostavljam da će to Brazil raditi, imaju brze i tehnički jake igrače. Ako Hrvatska izdrži prvih 20-ak minuta, oslobodit će se u igri. Htio bi vidjeti kako bi se Brazil ponašao da prvi primi pogodak", počeo je Dudu.

"Brazilci respektiraju Hrvatsku, no primijetio sam kako se to promijenilo nakon što su pobijedili Južnu Koreju 4:1, dok je Hrvatska prošla na penale. Sada su podcijenili Hrvate, misle da će biti lako."

Otkrio je Eduardo i koji mu je bolan trenutak iz karijere. Bilo je to 2014. godine kada se SP održavao u njegovom Brazilu. Bio je član momčadi Nike Kovača, ali nije dobio priliku na otvaranju prvenstva gdje je Hrvatska igrala protiv Brazila.

"Žao mi je zbog toga, ja sam rođen u Brazilu. Nitko nije bio motiviraniji od mene za igrati tu utakmicu. Očekivao sam da ću barem malo odigrati. Da je barem napravio treću izmjenu, meni bi bilo lakše. Treća izmjena, obično se mijenja napadač, to nije napravljeno, pogodilo me to. Nećemo o tome previše, to je prošlost", rekao je.

Kasnije je otkrio kako je njegovom 11-godišnjem sinu san da zaigra za Hrvatsku. Inače, on trenutno igra u Flamengu.