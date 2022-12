Argentanski nogometaši ušli su u četvrtfinale Svjetskog prvenstva pobijedivši u Al Rayyanu Australiju s 2-1 (1-0), te će u četvrtfinalu igrati s Nizozemskom.

U svom 1000-tom seniorskom nastupu u karijeri, Lionel Messi je u 35. minuti postigao vodeći gol, njegov prvi u nokaut-fazi na svjetskim prvenstvima. Na 2-0 povećao je Julian Alvarez u 57. minuti nakon velike pogreške australskog vratara Matta Ryana. Konačan rezultat postavio je autogol Enzo Fernandez, od kojeg se odbila lopta nakon udarca Craiga Goodwina.

Sjajni Messi igra u fantastičnoj formi, svoje sjajne igre iz dresa PSG-a "prelio" je u igre u argentinskom dresu. U jeku SP-a, o sjajnom Argentincu pričao je Ibrahim Afellay, bivši nizozemski reprezentativac i nekadašnji igrač Barcelone.

Nevjerojatan pritisak

Afellay je nakon sjajnih predstava u dresu PSV-a preselio u Barcelonu, ali tamo nikada nije ispunio svoj potencijal. Jedan od razloga su ozljede, ali i ogroman pritisak koji trpe igrači velikih klubova kao što je Barcelona.

"Imao sam priliku osjetiti pritisak koji Messi ima cijelu svoju karijeru. Prije nego što bi izašao na teren, on bi samo otišao do kupaone i krenuo povraćati. Pritisak kojem je on izložen i pritisak koji stvara sam sebi je nevjerojatan. Ljudi kažu da su nogometaši jako dobro plaćeni za to, ali ovo nema veze s nikakvim novcima", opisao je Afellay u jednoj emisiji na nizozemskoj televiziji.

Afellay je u Barceloni proveo pet godina, ali je dvije sezone bio na posudbi; jednom u Schalkeu, drugi put u Olympiacosu. Nakon toga je četiri godine nosio dres Stoke Cityja, da bi se 2019. godine vratio u PSV gdje je ubrzo zaključio karijeru.