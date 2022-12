SLIKA 1

Japan, koji je nastupio u formaciji 3-4-3, a u fazi obrane 5-4-1, pokazao se kao vrlo ozbiljna reprezentacija s jasnim mehanizmima funkcioniranja u svim fazama igre. U fazi obrane su vrlo organizirani, pokretljivi i agresivni, a prema naprijed se oslanjaju na kontranapade u kojima jako dobro napadaju ciljane prostore. Također, pokazali su da imaju i dobro uigrane prekide igre iz kojih su vrlo opasni.

U nogometu je razina umora usko povezana s razinom taktičke koncentracije te kvalitetom i brzinom donošenja odluka. U našoj se ekipi u svim tim segmentima primjećivao umor, jednostavno nismo bili svježi, nismo bili u pravom ritmu utakmice, a to se posebno odnosi na naš vezni red koji se nije uspio nametnuti i odgovoriti na agresivnu igru Japanaca.

Japan je zasluženo poveo 1:0.

SLIKA 2

Kvaliteta, iskustvo, zajedništvo i mentalna snaga ruše sve prepreke. Zapravo to je obrazac naše igre na ovom Svjetskom prvenstvu. Nisu to predstave koje bi impresionirale izvedbom, ali smo spremni zadržati mir u svim trenucima utakmice i trpjeti kada nam ne ide, nalaziti načine kako izaći iz zahtjevnih situacija utakmice kako bismo došli do svog cilja. To smo učinili i ovaj put.

Perišić 1:1

SLIKA 3

Izmjene.

Izbornik je bio hrabar, sve izmjene koje je činio bile su u smjeru pobjede, u kontekstu nove energije, svježine i podizanja napadačkih kapaciteta. U konačnici, niti jedan od poteza nije bio dovoljan za pobjedu u 90 minuta utakmice, ali jeste na jedanaesterce.

SLIKA 4.

Jedanaesterci kao igra živaca, mentalne snage, koncentracije, smirenosti pod velikim pritiskom rezultata i sreće. Važno je naglasiti da su izvođači bila tri igrača s klupe: Vlašić, Pašalić i Livaja, što je samo dokaz vrijednosti i vjere u svakog našeg reprezentativca. I, naravno, Brozović koji je cijepljen od pritiska i stresnih situacija. Bravo Broz.

Pobjeda i zasluženo slavlje kao nagrada za upornost, hrabrost i pobjednički mentalitet.

SLIKA 5.

Igrač utakmice: Livaković.

Obranjena tri jedanaesterca kao šlag na tortu izvrsno odigrane utakmice. Velika osobna pobjeda izuzetno kvalitetnog čovjeka i sportaša.

Bravo Livi, bravo Vatreni!