Dugo ga nije bilo u medijima. Još tamo negdje od kad je otišao iz Dinama u drugoj polovici travnja ove godine. Željko Kopić nije htio javno istupati jer je bio fokusiran samo da se što prije vrati u trenersko sedlo, a kad je sjeo u njega, onda i na novi posao.

Progovorio i svemu

A i zasmetale su ga neke stvari. Sad po prvi put odlučio je javno progovoriti o svemu. Kopić je trener koji je u nogometu glavom full unutra, 24 sata dnevno, 7 dana tjedno. On nije imao jaku igračku karijeri, niti ikakav poguranac, niti je dio nekakvog lobija zbog kojeg bi mu bilo lakše u trenerskom poslu.

Željko Kopić svoju je priču gradio krvavo. Veliki je emotivac, sve proživljava nekako na svoj način i ponosi se svojim radom i pristupu poslu. I onda mu se dogode nekakve situacije protiv kojih se ne može čovjek braniti. No, ovog puta je bez straha odlučio progovoriti o svemu. Onako iskreno.

U opsežnom razgovoru objasnio nam je zašto je izabrao Botev Plovdiv i bugarsku ligu, kako je tamo dobio posao, je li mu bugarska liga iskorak u karijeri, odnosno kako na to gleda?

Željko Kopić otkrio nam je i kako sad, šest mjeseci nakon odlaska s klupe Dinama, gleda na taj period, žali li za ičim i bi li što mijenjao?

Rekao nam je i da se pozdravio s igračima, ali na svoj način, te otkrio osjeća li se izdanim i razočaranim nakon svega? Pričao nam je i o svojoj nogometnoj filozofiji. Govorio nam je i o periodu u Hajduku, tih deset najintenzivnijih mjeseci u njegovoj trenerskoj karijeri.

O Botevu iz Plovdiva

NET.HR: Gospodine Kopić, hvala puno što se ukazali povjerenje upravo portalu Net.hr i odlučili porazgovarati s nama. Krenut ćemo od najaktualnijih stvari. Botev Plovdiv trenutno je na 10. mjestu u prvoj bugarskoj ligi na koje ste skočili sa 16., a u posljednjoj utakmici u subotu pobijedili ste kod kuće Pirin 3-1.

ŽELJKO KOPIĆ: Ekipa je prije mog dolaska u kub u prvenstvo ušla sa 4 poraza. Situacija nije bila dobra niti lagana. Uspjeli smo napraviti pomake i rezultatski i u igri, ali je još dug put pred nama. Na domaćem terenu igramo dobro, ostvarili smo četiri pobjede u nizu, pobijedili smo CSKA 1948 Sofiju koja je trenutno prva na tablici, i Slaviju koja ima visoku kvalitetu, a igrali smo 60 minuta s igračem manje. U subotu smo odigrali jako dobru utakmicu i pobijedili Pirin 3:1. Na gostovanjima to još uvijek ne izgleda dovoljno dobro, cilj nam je da i gostujuće utakmice igramo kvalitetnije, nedostaju nam ti bodovi. Sada su pred nama dvije zahtjevne utakmice, CSKA i Ludogorec.

NET.HR: Od kad ste otišli iz Dinama nije vas uopće bilo u medijima. Zašto?

ŽELJKO KOPIĆ: Nije stvar da sam se htio odmarati od medija, htio sam započeti novi posao i tek onda komunicirati s medijima. Volim raditi, trenirati, bitan mi je kontinuitet rada, a što se tiče medija nije bilo nekog prevelikog razloga za istupanjem. Onog trenutka kad sam otišao iz Maksimira, klubu i momčadi bio je potreban mir i pozitivna atmosfera. Da se to prvenstvo izgura do kraja na pravi način.

NET.HR: Kako ste dobili posao u Botevu iz Plovdiva, zašto ste izabrali baš taj klub i bugarski nogomet i je li vam to, ili nije, iskorak u karijeri?

ŽELJKO KOPIĆ: Prije svega, Botev Plovdiv je najstariji bugarski klub s velikom tradicijom, velikim brojem navijača. Dolaskom novog vlasnika na čiji sam poziv i došao u klub postavljeni su ambiciozni ciljevi, projekt u koji uključena i izgradnja novog stadiona, koji bi trebao biti gotov već tijekom sljedeće polusezone. Znači, već bi na proljeće trebali na njemu igrati, ako bude sve ok. Odluka je bila zapravo jednostavna. Privukao me predstavljeni projekt, a i vodeći ljudi kluba su bili izuzetno korektni u pregovorima. Pokazali su veliki interes. Uprava Boteva konzultirala se sa mojim bivšim poslodavcima, suradnicima, i to je nakon Cipra treća europska zemlja u kojoj radim. Sve skupa je to za mene izazov.

NET.HR: Znači, ovo vam je iskorak?

ŽELJKO KOPIĆ: Ne mogu očekivati da ću uvijek dobivati i trenirati klubove s kojima ću se odmah boriti za vrh. Sve ono što sam gradio do sada u karijeri, bilo je sve samo ne lagano. Krenuo sam u seniorski nogomet iz 4. lige, prošao sve razine, dosta klubova u Hrvatskoj. Nakon dosadašnjeg iskustva rada u Hrvatskoj i na Cipru, mislim da me to samo može učiniti kvalitetnijim i boljim i da je još puno kvalitetnih stvari ispred mene.

'U Bugarskoj ima kvalitetnih momčadi, ali je liga prevelika'

NET.HR: Usporedite nam malo bugarski i hrvatski nogomet?

ŽELJKO KOPIĆ: Hrvatski nogomet je napravio pozitivan iskorak u kvaliteti smanjenjem broja klubova u HNL-u na 10 klubova, čime se veći fokus stavio na koncentraciju kvalitete. Uz to, napredak je napravljen postavljanjem novih, kvalitetnijih travnjaka. U Bugarskoj ima kvalitetnih i uspješnih momčadi, ali je liga od 16 klubova, po mom mišljenju, prevelika i svi tereni nisu u optimalnom stanju, zbog čega su kvaliteta i intenzitet igre u nekim trenucima slabiji. Slično kao i u hrvatskom nogometu, Ludogorec je u Bugarskoj poput Dinama u Hrvatskoj, kvalitetom nešto iznad ostalih, ali ima kvalitetnih klubova. Liga je zanimljiva.

NET.HR: Što vas je onda najviše privuklo o Botev?

ŽELJKO KOPIĆ: Privukao me njihov interes, projekt, bili su izuzetno korektni. Sve što se dosad dogodilo u Plovdivu je pozitivno. Grad je lijep, ljudi su srdačni, susretljivi. Imam sve u svemu kvalitetne uvjete za rad i život. Koncentriran sam na momčad i kako posao odraditi što bolje i kvalitetnije.

NET.HR: Kakve ciljeve je Uprava kluba postavila ispred vas?

ŽELJKO KOPIĆ: Ciljevi su uvijek isti. Naravno da je bilo bitno nakon tog početnog lošijeg ulaska u prvenstvo stabilizirati momčad, napraviti što kvalitetniji rezultat. Imamo veliki broj mladih igrača i podizanje kvalitete tih igrača je također bitno. Bitno mi je i da je atmosfera u klubu i oko kluba pozitivna i poticajna.

NET.HR: Roberto Punčec i Martin Sekulić dočekali su Vas u Botevu, kao i tamošnji navijači.

ŽELJKO KOPIĆ: Roberto je već iskusan igrač koji je puno toga prošao u karijeri. Njegove kvalitete su mi poznate, a Martin je tek zakoračio prema kvalitetnom nogometu, sigurno da ima prostora za napredak. U Hrvatskoj u drugoligaškom natjecanju pokazao je potencijal, a na njemu je sad da napravi još jedan dodatni iskorak. Vjerujem da će to tako i biti. Obojica su vrlo vrijedni igrači, kvalitetne osobe, tako da mi je baš zadovoljstvo raditi s njima. Što se tiče samih navijača, postoje klubovi s velikom vojskom navijača i postoji veliki broj navijača koji idu i na gostovanja, tako da Bugari vole nogomet. Svi mi u Hrvatskoj nemamo toliko uvid u Bugarsku ligu, ali liga je zanimljiva i ima svoju kvalitetu.

NET.HR: Nogometni pratitelji u Hrvatskoj možda imaju krivu sliku o bugarskom nogometu, ali tamošnja liga ima dobar marketing.

ŽELJKO KOPIĆ: Da, liga je jako gledana i dobro popraćena medijski. Nekoliko klubova ima dosta visoku kvalitetu, Ludogorec igra u Europi jako dobro, a i ostali sve više i više ulažu. U narednim godinama sigurno će se netko od ostalih klubova priključiti i s kvalitetnijim evropskim rezultatima.

NET.HR: Kako u Bugarskoj gledaju na hrvatski nogomet?

ŽELJKO KOPIĆ: Vrlo visoko. S velikim respektom. Hrvatski nogomet, posebno preko reprezentacije, preko svih naših igrača koji nas u inozemstvu prezentiraju na kvalitetan način u raznim ligama. Stvorena je jako dobra baza, podloga i Bugari respektiraju sve što hrvatski nogomet nosi sa sobom.

'Ponosan sam na sve što sam napravio u Dinamu'

NET.HR: Ajmo sad malo o Dinamu. Kako gledate na taj period, žalite li za ičim, bi li što mijenjali, te gdje je na kraju pošlo po zlu?

ŽELJKO KOPIĆ: Prije svega želim reći da sam ponosan na sve što sam napravio tijekom cijelog mog boravka u Dinamu, znači i kao voditelj škole i kao trener prve momčadi. Nemam za čim previše žaliti, znam da sam dao apsolutno sve kako bih posao na obje funkcije odradio što kvalitetnije. Što se tiče trenerskog dijela, ekipu sam preuzeo u trenutku kad je bila 4. u HNL-u i sigurno da situacija u tom trenutku nije bila idealna. U trenutku mog odlaska momčad je bila na prvom mjestu. Odigrali smo neke kvalitetne europske utakmice. Dobili West Ham u Londonu, dobili smo Sevillu na Maksimiru u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige. Malo nam je nedostajalo do prolaska protiv Seville. Do samog smo kraja utakmice bili jako aktivni i blizu tog prolaska. Razina odgovornosti tijekom rada je bila izuzetno velika. Znamo što nosi titula i Liga prvaka, kao i sve ostalo. Momčad sam uvijek stavljao na prvo mjesto, činio ono što sam u tom trenutku mislio da je najbolje i za klub i za ekipu.

NET.HR: West Ham vam je najveća pobjeda u karijeri?

ŽELJKO KOPIĆ: Sigurno da je ta pobjeda velika i značajna. U trenutku kad sam preuzeo momčad bilo je bitno i u HNL-u odraditi kvalitetan posao do kraja polusezone, uspjeli smo završiti kao jesenski prvaci. Utakmica protiv West Hama bila je izuzetno bitna kako bi prezimili u Europi i igrali europsko proljeće. Mislim da smo u Londonu odigrali jako kvalitetnu utakmicu, ali ja sam jako zadovoljan i načinom na koji smo igrali protiv Seville obje utakmice. Izuzev zadnjih par minuta prvog dijela u prvoj utakmici, mislim da smo u gostima, a posebno doma prezentirali dobar i kvalitetan nogomet s dobrim gardom. Ja sam zapravo bio uvjeren da mi tu Sevillu možemo proći, bez obzira što je Sevilla u tom trenutku bila ekipa koja je bila među nekoliko momčadi u Europi koji su u tom trenutku igrali najbolji nogomet.

NET.HR: No, žalite li unatoč tome ipak za nečim?

ŽELJKO KOPIĆ: Nakon analize utakmice vidiš da su u nekim situacijama bile potrebne nešto kvalitetnije reakcije, posebno u toj prvoj utakmici u Sevilli. Ostane određena žal što u konačnici nismo uspjeli proći dalje… Mi smo i kod 3-1 imali čistu šansu, ali sve je to nogomet. I drugu utakmicu smo pripremili kvalitetno, bili do kraja maksimalno ofenzivno orijentirani da dođemo do te pobjede.

NET.HR: Pojedini mediji su pisali da se prilikom odlaska iz Dinama niste pozdravili s igračima i suradnicima. Je li to istina?

ŽELJKO KOPIĆ: Nije točno da sam otišao bez pozdrava. S momčadi sam se pozdravio na način kako sam mislio da je najbolje u tom trenutku.

'Interes kluba i momčadi najbitniji su mi'

NET.HR: Kakav je to bio način?

ŽELJKO KOPIĆ: Ne bih sad o tome. To onda vodi k objašnjavanjima za koje nemam nikakvu potrebu. No, želim naglasiti kako mi je u tom trenutku, kao i prije toga, najvažnije bio interes kluba i momčadi. Nakon razgovora s Upravom procijenio sam da je tako najbolje za momčad koja se trebala pripremiti za predstojeću utakmicu koja je dolazila vrlo brzo protiv Gorice. Bez obzira na sve ekipa je uvijek imala moju podršku, kao i na odlasku. Niotkud nisam otišao bez riječi.

NET.HR: Sad kad ovo slušamo, osjećate li se onda izdanim, razočaranim zbog svega?

ŽELJKO KOPIĆ: Baš naprotiv. Klub na čelu s predsjednikom Barišićem, predsjednicom Uprave Vlatkom Peras, svi zaposlenici, cijela Dinamova obitelj su bili uz mene u nekim zahtjevnim trenucima koji su mi se dogodili tijekom perioda rada u Dinamu. Izuzetno cijenim razinu razumijevanja, podrške i profesionalnosti koji su mi pokazali. Što se samog rastanka tiče, u konačnici klub je na prvom mjestu. Odluke se donose kako bi se klub, ili zadržao na postojećoj razini ili podigao na razinu više. Treneri dolaze i odlaze, tako je u nogometu uvijek bilo. Dinamo je klub u kojem sam igrao u mlađim dobnim kategorijama, bio sam voditelj Nogometne škole i trener prve momčadi. U sve tri uloge davao sam najbolje od sebe za plavi dres i to je jedino što mi je važno. Uvijek će biti onih koji su usmjereni na negativno, uvijek će netko tražiti neki detalj kako bi taj rastanak, koji sam po sebi nije jednostavan, s obzirom na ogromnu količinu raznih emocija prikazali u lošem svijetlu, ali najvažnije mi je to da znam da sam napravio sve s najboljim namjerama i interesom momčadi na umu. Tako to osjećam i nemam nekakvih zamjerki. To je tako u nogometu.

'Uvijek sam vjerovao u sebe'

NET.HR: Mislite li da su vam mediji skloniji Dinamu, kao i novinari, od prvog dana, u biti, tražili zamjenu, pisali negativnije o vama? Neki su išli toliko daleko da su pisali da niste trener za Dinamo.

ŽELJKO KOPIĆ: Trenerski posao u velikom klubu kao što je Dinamo nosi pritisak i s medijskog aspekta. No, bez obzira na to, uvijek sam vjerovao u sebe, da mogu ostvariti postavljene ciljeve. Normalno da u trenerskom poslu nije sve idealno. Zato je bitno ostati fokusiran na posao i raditi stvari na ispravan način.

NET.HR: Na koji način se onda fokusirate i gdje nalazite tu unutarnju mentalnu snagu i koncentraciju?

ŽELJKO KOPIĆ:U svakom velikom klubu je razina odgovornosti velika. Volim ovo što radim, gledam isključivo da radim ono za što mislim da je u tom trenutku ispravno, što je najbolje za klub i momčad. Sva energija i fokus su mi isključivo na tome. I na taj način ideš preko svih zahtjevnih situacija i pokušavaš odraditi posao najbolje moguće.

NET.HR: Radili ste i i Dinamu i Hajduku što je dokaz da se trener s pedigreom bi se reklo. Koja je razlika između Dinama i Hajduka u trenerskom poslu i u kojem je klubu bio veći pritisak raditi?

ŽELJKO KOPIĆ: U Dinamu je letvica izuzetno visoko postavljena, ipak se radi o klubu koji je posljednjih 17 godina dominantan u Hrvatskoj. Ali, prije svega, voditi Dinamo i Hajduk je čast i privilegija, ali i velika odgovornost. Malo je trenera koji su sjedili na klupi oba kluba. Osobno niti u Hajduku, a kasnije niti u Dinamu, nisam imao apsolutno nikakvog vanjskog pritiska, što je potpuno u suprotnosti s onim što ljudi misle. Pritisak je isključivo vezan uz količinu odgovornosti koja ta dva kluba nose. Izuzmemo li neke kraće periode ja sam u oba kluba uživao i ostvario puno toga dobrog. Za više od toga neke ti se stvari trebaju poklopiti na nešto drugačiji način. Treba sve prihvatiti i ići dalje. Dinamo i Hajduk imaju svoje specifičnosti, veliki su u svakom segmentu, nakon svega radeći u takvim klubovima stekao sam i ogromno iskustvo. Naučio sam puno o načinu funkcioniranja velikih sustava. Sigurno da nije jednako voditi Dinamo, Hajduk ili neke druge klubove. I sad je na meni da iz svega toga izvučem maksimum. Da to primijenim, da budem što bolji trener u budućnosti. Još uvijek imam puno toga što želim ostvariti.

'Svakom treneru, pa tako i meni, san je bilo sjediti na klupi Dinama i Hajduka'

NET.HR: No, jeste li se ponekad pitali upravo zbog velike razine odgovornosti i svega što nosi treniranje i rad u tako dva velika kluba, na kraju krajeva i ovog što ste nam i sad sami kazali, jeste li se pitali što je meni to trebalo?

ŽELJKO KOPIĆ: Sigurno da nije jednostavno, ali s druge strane svatko tko je sportaš, tko se bavi s tim poslom, u konačnici svakom treneru sigurno da je san sjediti na klupi Dinama ili Hajduka. Za mene tu nije bilo nekakvih upitnika. Kad ti se ukaže takva prilika ideš svim znanjem i energijom koju imaš odraditi posao najbolje što možeš.

NET.HR: Kakav u principu nogomet volite i prakticirate, koji vam je trenerskitrade-mark?

ŽELJKO KOPIĆ: Volim ofenzivan nogomet s puno kretanja, s puno kreiranja prostora, igru na visokom intenzitetu u svim fazama igre. Međutim, takav nogomet nije jednostavno za isporučiti zbog niza faktora. Brojni preduvjeti se trebaju zadovoljiti. Iz tog razloga takav nogomet ne igra niti veliki broj momčadi na onom vrhunskom nivou. U konačnici je sve podređeno rezultatima, oni su najbitniji. Kvalitetan nogomet je uz to bonus, odnosno potpuni uspjeh.

NET.HR: Mislite li da ponekad možete i trebate biti ofenzivniji ili to gledate prema suparniku s kojim igrate?

ŽELJKO KOPIĆ: Ono što volim i preferiram je ofenzivan nogomet, ali to ovisi o nizu faktora, o kadru kojem u tom trenutku imaš na raspolaganju, formi pojedinih igrača, ozljedama u konačnici i suparniku, tako da se na neki način ponekad moraš adaptirati. Bilo je i dosta priče o tome da li igrati sa 3 ili 4 igrača u zadnjoj liniji iza, što je u tom trenutku optimalno, itd. Trener je uvijek taj koji vodi ekipu, poznaje momčad i situaciju, analizira suparnika i koji u konačnici donosi odluku za koju misli da je u tom trenutku najbolja za momčad.

NET.HR: Kako vam Dinamo izgleda sad u Ligi prvaka?

ŽELJKO KOPIĆ: Pratim, naravno da gledam sve utakmice. Više s navijačkog aspekta nego što ulazim u neke dublje analize, ali sigurno da je Dinamo napravio kvalitetan rezultat u HNL-u, kao i s ulaskom i participiranjem u grupnoj fazi Lige prvaka. Dinamo je potpuno aktivan za prolazak grupe. Sve to ide na ponos i zadovoljstvo treneru Čačiću i igračima, u konačnici svim zaposlenicima i čitavom klubu, cijeloj Dinamovoj obitelji.

'Dinamo je ostvario kvalitetan rezultat dosad u LP'

NET.HR: I, igra li vama Dinamo najofenzivnije do sad?

ŽELJKO KOPIĆ: Dinamo je protiv RB Salzburga imao ozbiljan broj prilika. U jednom trenutku je utakmica mogla otići u jedan ili drugi smjer, na obje strane jer se igralo otvoreno. Još su preostale dvije utakmice u grupi i sigurno da je u ovom trenutku situacija dobra, pozitivna, vjerujem kako se i protiv Milana doma i Chelseaja u Londonu može puno toga dobrog napraviti. Sve u svemu, ostvaren je kvalitetan rezultat.

NET.HR: Smatrate li i dalje da je deset mjeseci na klupi Hajduka bilo najintenzivnije razdoblje za vas u vašoj karijeri?

ŽELJKO KOPIĆ: Smatram da jeste. To je bilo moje prvo iskustvo rada u velikom klubu, u složenoj organizaciji. U takvim situacijama, kako bi kontrolirali kompletan proces, morate uložiti ogroman trud. Kroz duži vremenski period to sam i uspijevao. Ostvarili smo dosta kvalitetnih rezultata. Došli smo i do finala Kupa. Naravno da je bilo i zahtjevnih trenutaka, ali opet kažem, najvažnije mi je da sam posao radio najbolje što sam mogao i sigurno da je to bio važan iskorak u mojoj trenerskoj karijeri.

Dinamov uspješan DNK omladinske škole

NET.HR: Zašto su Dinamov DNK i omladinska nogometna škola nogometa tako dobri?

ŽELJKO KOPIĆ: Obzirom na vrijeme provedeno u klubu imam kompletan uvid u rad nogometne škole. Osobno sam inzistirao na poboljšavanju infrastrukture u koju je uloženo jako puno u tom periodu, kako bi se mladim igračima omogućili kvalitetniji uvjeti za trening i nogometni razvoj. Uprava je taj dio prepoznala i omogućila ozbiljne investicije. Po tom pitanju su napravljeni veliki pomaci. Inzistirao sam i na nešto drugačijim oblicima treninga i same kontrole treninga koje se i dalje provode u nogometnoj školi. Sadašnji voditelj Nogometne škole Tomislav Butina bio je prisutan u cijelom tom periodu i sigurno da je nastavio raditi kvalitetan posao. U19 momčad se prezentira jako dobro u Ligi prvaka. Škola je u jako dobrom stanju i mislim da je u pitanju miks svega - talenta igrača, skautinga, kvalitetnog trenerskog kadra. Dinamo ima uhodan put za svoje talentirane igrače i zna kako mladog talentiranog igrača dovesti do natjecateljski spremnog igrača što nije niti malo jednostavno. Sve to skupa funkcionira na zavidnoj razini. Nema sumnje da će Nogometna škola Dinama biti jednako kvalitetna i u budućnosti, smatram da je u svjetskom vrhu kad je u pitanju razvoj mladih igrača.

NET.HR: I za kraj, što u budućnosti, kakav je plan?

ŽELJKO KOPIĆ: Nisam nikad u nogometu radio dugoročne planove, mislim da je to u nogometu jako teško ostvarivo. Isključivo sam koncentriran na ono gdje sam u tom trenutku, što je u tom trenutku ispred mene i na taj način donosim odluke. Kad sam odlazio iz Hajduka na Cipar, svi su pitali od kud sad Cipar, ali ciparska liga je u velikoj ekspanziji. Imaju veliki broj klubova koji kvalitetno igraju na visokoj razini, a i ulaganja su velika. U vezi preuzimanja Boteva, također se pojavilo dosta upitnika od kud sad Bugarska? Uvijek sam imao svoj put, donosio sam odluke i u konačnici su se pokazale dobrima. Krenuo sam iz 4. lige i stigao do ove razine, odnosno treniranja najvećih hrvatskih klubova. Trenutačno sam fokusiran isključivo na Botev i kako svoj posao odraditi što bolje i ostvariti što bolji rezultat. Vjerujem kako će kvalitetan rad biti prepoznat.