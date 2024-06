Marijo Tot dao je stručnu video analizu portalu Net.hr utakmice Hrvatske protiv Albanije na Euru u nogometu.

Hrvatski nogometaši su u dramatičnoj utakmici odigranoj u Hamburgu osvojili samo bod protiv Albanije, a dvoboj je završio 2-2. Imali smo sve na kraju u svojim rukama, ali nismo izdržali, zaspali smo i dobili gol pred kraj. Šokantna završnica...

Qazim Lači je doveo Albaniju u vodstvo u 11. minuti. Hrvatska je došla do preokreta, kad je Andrej Kramarić izjednačio u 74. minuti, a Klaus Gjasula autogolom donio vodstvo Hrvatskoj u 76. minuti. Isti je igrač u petoj minuti sučevog dodatka pogodio za konačnih 2-2.

Španjolska i Italija ostali su na vrhu skupine B sa po tri boda, a Albanija i Hrvatska drže treću i četvrtu poziciju sa bodom.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić napravio je tri izmjene u odnosu na početni sastav protiv Španjolaca, dok je njegov kolega Sylvinho zamijenio dvojicu igrača iz početne postave u susretu s Talijanima.

"Zabrinut sam nakon samo jednog boda u ovoj utakmici. Svi smo očekivali pobjedu Hrvatske, međutim ponovno smo u početku utakmice imali, neću reći pristup, ali istu energiju i iste probleme kao i u prvoj utakmici, što je rezultiralo vodstvu Albanije i problemima u našoj igri. Ti problemi su došli jer je Hrvatska uz jalovi posjed bila vrlo bezopasna, s bezbroj kratkih paseva u dijelovima terena gdje je igra trebala biti puno brža. Albanija se dobro branila."

Marijo Tot tvrdi kako su nam ostali isti problemi koje smo imali i prije utakmice, kako je Hrvatska odigrala dobrih drugih 45 minuta i kako igra naših nogometaša na Euru nij staromodna. Međutim, Marijo Tot rekao je za igru Hrvatske da ju treba definitivno maksimalno ubrzati, čak i pod cijenu pogreške...

"Današnji moderni nogomet zahtjeva okomitost, brzinu i pod cijenu pogreške tražene prostora iza leđa suparnika. Jer sve one spore akcije koje vidimo u nekim dijelovima naše igre, to su sve situacije koje suparnici na Euru bez problema mogu zatvoriti.

O Marcelu Brozoviću govori:

"Prije prvenstva sam govorio o Marcelu i postavio jedan od velikih upitnika. O brzini igre, kako će se Hrvatska postaviti. Postavljao sam si pitanje kako će Marcelo odreagirati nakon odlaska u Saudijsku Arabiju, koja ne nudi onaj podražaj kao europski nogomet. Trenirao sam Brozovića, jako ga volim i cijenim, ali svakodnevni nogometni podražaji ne donose mu dobrobit u Saudijskoj Arabiji".

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Foto: Profimedia

Marijo je nastavio pričati:

"Pokušali smo praviti iznenađenja na boku s vrhusnim tehničarima, ne krilnim igračima i brzancima. Naš model igre očito je dobro pročitan od strane suparnika i nije nam donio ono što smo tražili. Ja uvijek volim brze igrače na krilnim pozicijama. Možda bi dobro bilo razmisliti o tome da za sljedeću utakmicu uvedemo igrače koji mogu donijeti tu brzinu na bokovima i time praviti pomutnju u protivničkim redovima. Također, primijetio sam protiv Albanije, u jako puno situacija, da su nam se vrlo često, naši klasni vezni igrači, puno puta spuštali po loptu, pa smo imali otvaranje sa šest igrača, gdje je cijela suparnička momčad bila ispred lopte."

Foto: Profimedia

Spori protok lopte nije donio ništa, samo probleme...

"Imali smo spori protok lopte u prvom dijelu, to je istina. To nije moglo donijeti ništa u prvih 45 minuta. Sa zamjenama smo dobili na brzini i agresivnosti. Volio bih vidjeti Petkovića i Budimira zajedno, a volio bih da sam danas vidio Marka Pjacu. Stekao sam dojam da smo i u drugom dijelu opet imali igrača viška u sredini. I Pašalić i Kramarić i Sučić, svi su oni ulazili unutra. I Luka i Kovačić. Jesmo, ubrzali smo igru, ali smo poprilično bili jalovi, iako je igra kud i kamo bila bolja. Za ovakav stil igre koji mi preferiramo, s ovakvim tehničarima, definitivno je da to mora biti puno brže, da ti pasevi u kojima mijenjamo strane moraju biti puno brži da suparnik mora više trčati i onda bi iz toga lakše dolazili i u situacije na boku iz kojih možemo biti opasni".

Foto: Profimedia

Što je vidio još kao propust?

"Ja više kao stručnjak puno više razmišljam o onom što sam vidio kao propust, a to je naša faza obrane. I Portugal kojeg smo dobili stvorili su nam šanse. Albanija je mogla voditi 3-0 i apsolutno je za ovu razinu nedopustivo da u nekoliko zadnjih minuta dođu do našeg gola, prilike, mogućnost za ugrozu. Stihijski smo se povukli, bez striktnih pokrivanja i agresivnosti. To je za sljedeću utakmicu nešto što nas treba zabrinjavati, jer Albanija nam je pred kraj napravila dvije ozbiljne šanse, a onda iz treće zabili".

Što nam je još Marijo Tot pričao pogledajte u priloženom videu gore.

