Željko Kopić gledao je utakmicu Hrvatske i Albanije (2-2) na pripremama sa svojim Dinamom iz Bukurešta. I dramatično je doživio viđeno na Euru u Hamburgu.

"Ne mogu vjerovati, eto, ne mogu vjerovati. Teško je, jako teško... neke stvari pod hitno moramo popraviti jer neće biti dobro, pa to svi vidimo i to je jasno kao dan, ali ne treba udarati po Daliću i reprezentativcima, jer za to nije trenutak, to bi bilo krivo i nepošteno, nakon svega. Mogu samo misliti kako je igračima i stožeru, svima nama", rekao nam je blago šokirani Željko Kopić i krenuo analizirati još jedan loš dan u uredu na Euru za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

"Ovako, za početak, ne bih ni generalizirao niti sipao drvlje i kamenje po našim Vatrenima. Reprezentaciji, izborniku Zlatku Daliću i čitavom stručnom stožeru treba podrška, mir, pozitive čim više, jer je teško i emocije su u nekom drugom smjeru, a treba uprti svom snagom da nadolazećeg ponedjeljka dobijemo Italiju i nekako prođemo u drugi krug, što će biti teško", počinje svoju analizu Željko Kopić.

"Prvo poluvrijeme nismo bili dobri, opet... nismo bili na razini. Nedostajalo nam je energije i primili smo gol gdje, opet, nismo defanzivno dobro reagirali i u nekim situacijama protiv Španjolske. Albanija je stala u defanzivni blok. Čekali su, vrebali priliku iz kontri i protok lopte, kao reakcije pri izlaženju na nju, nisu bili dobri."

Drugo poluvrijeme donijelo je drugu priču, neku novu, razigraniju i bržu Hrvatsku...

"S izmjenama koje su napravljene podigli smo i energiju i trku i sve je to izgledalo puno brže, lopta je išla brže i dolazili smo u situacije za gol. Potpuno smo zasluženo, u svega dvije minute, tu negdje, znači u vrlo kratkom roku, preokrenuli rezultat. U tim trenucima smo dobro izgledali i to mi je bilo na tragu one prave Hrvatske koja igra svoj nogomet, onaj koji i kako to samo naša reprezentacija zna."

U drugih 45 minuta protiv Albanije, hrvatska nacionalna izabrana nogometna vrsta bila je blizu one razine igre koju želimo gledati.

"Uf, sad kad pričamo, baš mi je žao, nevjerojatno mi je krivo što smo se, pretpostavljam, nesvjesno povukli i opet dopustili Albancima da dođu do prilika".

Na kraju su zabili pogodak koji je Hrvatsku gurnuo prema provaliji. Ispadanje s Eura je bliže nego ostanak. Nije dobro, ali sami smo si krivi. Željka Kopića, koji je za vrijeme razgovora nekoliko puta pokušao, onako dobročudno, kakav on to jest, sakriti i emociju i smiriti strasti riječima - nije još gotovo, treba vjerovati do kraja. I u pravu je Željko.

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji treba podrška sad kad je najteže, ali isto tako najgore bi bilo okretati glavu od problema i ne kazati što nije dobro i što treba popraviti kako bi u budućnosti bili bolji. Marijo Tot, njegov trenerski kolega na klupi Dinama iz Bukurešta u prošloj sezoni i prijatelj, također je pozvao, apelirao da se ne pada u nekakav kolektivni bed i ogorčenje, da se reprezentaciji do kraja bude maksimalna podrška...

"Gledajte, Hrvatska još uvijek ima šansu proći dalje i dokle god i najmanja teoretska šansa postoji, a ova koju mi imamo je realna, moramo vjerovati i biti uz reprezentaciju. Ne treba ih sada udarati i pljuvati, jer to stvarno nisu zaslužili, nakon svega što su napravili, ostvarili, nakon svih onih nestvarnih scena i uspomena... pa, sjetimo se samo kako smo mi uživali za vrijeme naših analiza i komentiranja SP-a u Katru prije dvije godine. Hrvatska, koja to može itekako, s pobjedom protiv Italije, mi smo živi za drugi krug. Kako će ispasti, vidjet ćemo. Treba vjerovati, pa što dragi Bog da. Još uvijek nam sve stane u tu jednu utakmicu s Italijom", priča Kopić.

U ovih četiri dana, koliko Vatreni imaju do susreta svih susreta na Euru protiv Italije, Dalić će s igračima ponovno analizirati sve što se dogodilo u ove dvije utakmice i drugih 45 minuta protiv Albanije mora biti putokaz za susret protiv prvaka Europe.

"Upravo tako bi svi htjeli da Hrvatska izgleda, kao što je izgledala u drugih 45 minuta - do trenutka kad smo dobili gol, do te 95. Ono što nije bilo dobro u prvom dijelu, u drugom smo popravili i na tome bi trebali graditi optimizam za Italiju. Na toj razini energije i pritiska prema suparničkoj zadnjoj liniji. Ne dozvoliti suparniku da lagano organizira napade, da izlaze u tranzicije. Kad smo takvi, kad Hrvatska kontrolira igru, kad ta lopta puno brže ide, ma takvi smo bezbroj puta dokazali da možemo sa svima, uvijek i svugdje - bez problema", tvrdi Željko Kopić.

Prvo poluvrijeme je bilo sporo i svjesni smo da protiv Italije tako neće moći...

"Prepustili smo Albaniji da dođu do šansi. Nismo se dovoljno kvalitetno branili, neke naše defanzivne reakcije su bile nedopustive. To nam se dogodilo dva puta već na turniru. Protiv Italije nemamo pravo na greške tog tipa i moramo odigrati utakmicu na tragu svega onog što smo godinama igrali, na tragu igre protiv Albanije u drugih 45 minuta do trenutka kad smo nesretno primili gol. Vjerujemo u Vatrene. Iznad svih - Hrvatska!" - završio je Željko Kopić.

