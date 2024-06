Hrvatska je remijem 2-2 protiv Albanije u drugom kolu Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj značajno umajnila šanse da vidi osminu finala.

U posljednjem kolu igra nam samo pobjeda protiv Italije, no ako se poklope rezultati ni to nam možda neće biti dovoljno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon utakmice pisali smo kako se remiju Hrvatske i Albanije sjajna vijest za preostale 22 reprezentacije na Euru, a ni pogled na Elo simulacije nije nam sklon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, Hrvatska više nema nikakve šanse da završi prva u skupini, dok su nam šanse da budemo drugi 24%.

Prema Elo simulacije iste su nam šanse i za treće i za četvrto mjesto - 38%. No, nadu ne treba gubiti, jer šanse da vidimo osminu finala su nam još uvijek dosta velikih 34%.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerujete li da Vatreni mogu do osmine finala Eura?