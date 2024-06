Iza Željka Kopića i njegovog stručnog stožera izuzetno je zahtjevna i naporna sezona na trenerskoj klupi rumunjskog velikana FC Dinamo 1948 București. Kopić je sa svojim ljudima uspio Dinamo iz Bukurešta spasiti i ostaviti u elitnom razredu tamošnjeg nogometa.

Puno izazova i turbulencija

Na tom putu bilo je puno izazova i turbulencija. I u glasu Željka Kopića osjeća se umor, ali i zadovoljstvo i ispunjenost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Željko Kopić uvijek je vjerovao. I kad se činilo da ne ide. Kad su mnogi navijači Dinama iz Bukurešta bili zabrinuti zbog igre i rezultata. Na kraju balade, mukotrpne, Željko Kopić, Marijo Tot i ekipa izašli su kao pobjednici.

Foto: Profimedia

"Naravno da smo vjerovali. Moraš vjerovati. Jer, ako ti sam ne vjeruješ onda ne možeš to prenijeti na momčad", tvrdi Željko Kopić koji je u opsežnom intervjuu za portal Net.hr ispričao sve što im se izdogađalo. Odgovarao je na sva naša pitanja bez fige u džepu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kopić je momčad Dinama iz Bukurešta preuzeo u prosincu prošle godine, početkom prosinca. Klub je iz 17 odigranih susreta imao samo 10 osvojenih bodova i cjelokupna rumunjska nogometna javnost klubu je davala izrazito male šanse za ostankom u prvoj ligi. Dinamo iz Bukurešta je bio 10 bodova iza ekipa koje su po plasmanu ostale u ligi.

Foto: Profimedia

Do kraja regularnog dijela sezone Dinamo Bukurešt se uspio stablizirati. Nadoknaditi rezultatski minus i onda u kasnijem play-outu prve rumunjske nogometne lige, te poslije u doigravanju, ostanak u ligi. Najbitniji cilj Željko Kopić i njegovi ljudi su ostvarili, a to je bio ostanak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom čitavog perioda bilo je svakakvih uspona i padova.

"Stvarno je bilo. U nekoliko smo utakmica primili gol u zadnjim trenucima", priča nam Željko Kopić. Međutim, u 17 posljednjih utakmica, Dinamo Bukurešt izgubio je svega 4 susreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma ti nekakvi golovi koje smo primili u zadnjim trenucima susreta koštali da umjesto neriješenog rezultata, da dobijemo te utakmice. Da budemo još kvalitetniji što se tiče bodova. Baš šteta", objašnjava Željko Kopić.

'Osjeća se pritisak velikog kluba'

Dinamo Bukurešt veliki je klub koji u posljednje 4 godine ima problema. Ispali su bili iz lige, ali su se uspjeli vratiti. Međutim, na svakom koraku u Bukureštu, otkriva nam Željko Kopić, osjeća se da je Dinamo Bukurešt veliki klub koji ima veliki broj navijača u Rumunjskoj. A s tim dolazi i pritisak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U doigravanju za ostanak u ligi, na domaćoj utakmici smo imali preko 30 000 ljudi. Samim time je i odgovornost prema klubu i svim ljudima kud i kamo veća. Naravno da u takvoj situaciji želiš napraviti sve da se više tim ljudima i klubu ne dogodi ispadanje iz lige od prije dvije godine. Samnom je od Nove godine bio i Marijo Tot kao pomoćni trener. Samnom je bio i kondicijski trener Aleksa Bošković. On je bio samnom i u Botevu iz Plovdiva. Tako da imamo jako dobru suradnju. Ostali članovi stručnog stožera su bili domaći iz Rumunjske."

Domagoj Pavičić je hrvatski igrač iz HNL-a kojeg je Kopić doveo na zimu. Tu je i Darko Velkovski, bivši igrač Rijeke, reprezentativac Sjeverne Makedonije. Igrao je u ponedjeljak na Rujevici protiv Hrvatske u porazu 3-0 u prijateljskoj utakmici pripremne faze za Euro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno su nam pomogli u ostvarenju zacrtanog cilja", navodi Željko Kopić koji je produžio ugovor s Dinamom iz Bukurešta na još godinu dana, samim ostankom u ligi.

Nakon razgovora s čelnicima, vodećim ljudima kluba Dinamo Bukurešt, sad se radi na jačanju momčadi. Želja je svih u klubu da se složi momčad koja će biti puno konkurentnija, koja se neće boriti za ostanak u ligi, nego će se približiti vodećim momčadima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rumunjska liga izuzetno je zanimljiva. Natjecateljska.

"Jako puno ulažu u infrastrukturu. Postoji puno kvalitetnih stadiona i travnjaka. Liga je jako praćena i što se tiče gledatelja na utakmicama, kao i medijski", navodi Željko Kopić koji je veći dio sezone igrao s trojicom iza. Međutim, zbog ozljeda su se morali ponovno adaptirati, vratiti na igru s četvoricom iza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Psihološki aspekt je trebalo popraviti'

"Nije ključ da li je to sa tri ili četiri. Bitno je da dovedemo, tj da imamo igrače koji imaju kvalitetu i da otpočetka s njima radimo na formaciji koju izaberemo po profilu igrača koja je najbolja. Tako ionako postavke, početne u igri, mijenjaju se razvojem situacije na terenu", objašnjava Željko Kopić.

Gdje je šepalo u situacijama kad ste dobili gol u posljednjim trenucima utakmice za remi i je li to bila stvar dekoncentracije, neodgovornosti ili nečeg drugog?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvenstveno bih tu stavio psihološki aspekt. To su sve utakmice bile koje nose 'duple' bodove, što se kaže. Naravno i momčad suparnička koja u tom trenutku gubi preuzima puno veći rizik i jednostavno u tim nekim situacijama nismo dobro reagirali. Nedostajalo nam je koncentracije i kvalitetnih odluka u posljednjim trenucima. Teško je izdvojiti samo jedan razlog. Činjenica je da smo nekoliko bodova izgubili na taj način i opet ono što je bitno, bez obzira na sve to ostali smo psihološki mentalno stabilni i jaki, te izgurali sezonu do kraja", kazao je Željko Kopić i prelazi na prijelomni trenutak sezone.

"U jednom smo dijelu sezone stvarno izgledali jako dobro. To je bilo pred kraj osnovnog dijela sezone. Uhvatili smo jedan jako dobar ritam. Povezali nekoliko odličnih rezultata i nadoknadili zaostatak koji smo imali. Međutim, onda su došli malo problemi s ozljedama, malo problemi u obliku dvije domaće utakmice bez prisustva publike zbog izgreda. Dogodilo nam se tih par utakmica gdje nismo dobili, a bili smo blizu, do samog kraja. Sve to nas je opet dovelo u nestabilnu situaciju. Praktički je čitava sezona stala u tu jednu utakmicu, zadnju, protiv UTA Arada, prvoplasirane momčadi Lige za ostanak, tj playouta. U toj smo utakmici dobili 2-0 12. svibnja. S tom smo pobjedom osigurali doigravanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onog trenutka kad je Željko došao u Dinamo iz Bukurešta znao je kako ga zahtjevan posao čeka. S puno dramatičnih situacija.

'Od početka sam vjerovao da možemo'

"Od početka sam vjerovao da možemo napraviti prvotni cilj - ostanak u ligi. No, prvo sam morao obratiti pozornost, po dolasku, jer je momčad skoro 4 mjeseca bila bez pobjede, taj psihološki segment da ih podignem. Da ih uvjerim da mogu, da se dignu iznad vode. Tu je bio i jedan veliki problem ofenzivne igre i realizacije. U tih prvih 17 susreta momčad je postigla samo 9 golova. Onako, morali smo ih psihološki podići, ofenzivni dio poboljšati kako smo znali i mogli. Iza tog dijela polusezone smo uspjeli dobiti dva susreta, s kojim smo zadržali priključak".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pripreme su bile kratke. Trajale su svega 17 dana. Slučajno ili ne, ili je sudbina, ali brojka 17 pratila je Dinamo Bukurešt i Željka Kopića. U posljednjih 17 susreta su izgubili samo 4. 17 dana su trajale pripreme. Klub je iz 17 odigranih susreta imao samo 10 osvojenih bodova kad ih je Kopić preuzeo.

Već 20. siječnja igrao se nastavak sezone, ali na tim pripremama dosta se toga odradilo i napravili temelji da u nastavku momčad i rezultat izgledaju bolje. I, naravno, doveli su nekoliko igrača koji su podigli kvalitetu igre. Koji profil igrača je tražio Željko Kopić?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Onaj kojim igrač može pomoći u ofenzivnom dijelu. Da budemo opasni u ofenzivnom dijelu, ali opet i kroz treninge da ti daju stabilnost. Prije svega mentalnu. Najviše kroz treninge i taktičku pripremu dobivam od igrača, utječem na njih. Želim dignuti momčad na višu razinu i stalno držim tu neku vrijednost."

U jednom trenutku u sezoni navijači su bili nezadovoljni upravo zbog nedostatka napadačke igre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čitavo vrijeme je taj dio (of)enzivne igre bio nešto što nas je pratilo kroz sezonu, od početka. Mi jesmo taj dio uspjeli podići, ali naravno da očekivanja navijača i javnosti da Dinamo Bukurešt igra ofenzivno. I nakon tog dijela u kojem smo bili jako dobri, u kojem smo dobro funkcionirali, dogodile su nam se neke ozljede. I to nas je usporilo. Svi su bili zabrinuti, nitko nije htio da klub opet ispadne iz lige. Naravno da je došlo do navijačkog nezadovoljstva. Normalna stvar i posljedica toga".

'Dinamo iz Zagreba je na višoj razini'

Pritisak u Dinamu Bukurešt je velik klub, ali gdje je u usporedbi s pritiskom u Dinamu iz Zagreba i Hajduku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve je to ista razina očekivanja, tu je negdje sve to. Svaki klub ima svoje specifičnosti. Naravno da je Dinamo iz Zagreba rezultatima, organizacijom i kvalitetom na visokoj razini. Hajduk je s nekakvim svojim problemima, a Dinamo Bukurešt ima pak neke svoje probleme. Financijski problemi, promjene vlasnika, ispadanje iz lige... sve je to utjecalo i ta razina problema je na puno većoj razini, a očekivanja su uvijek velika. Sva tri kluba nose sa sobom svoje zakonitosti i veliku odgovornost. Nevjerojatno je kad si trener klubovima koji imaju vojsku navijača kao spomenuti. Ali, sve to nosi i onu drugu stranu medalje - pritisak. Sve je to normalno i uvijek sam htio razveseliti ljude, navijače sa igrom momčadi i dobrim rezulatom, ali nogomet ima svoje neke zakonitosti i date trenutke".

Željko Kopić naučio je iz ove sezone da su mu limiti itekako veliki što se tiče vjere u sebe i svoj stručni stožer. U ono što radiš. Da su mu limiti veliki što se tiče vjere u igrače i pravljenju igračkog i rezultatskog pomaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad je bilo zahtjevno, izdržao sam. Svi smo izdržali. Do zadnje smo se minute borili za ostanak u ligi i kad se podvuće crta, ta nekakva vjera u sebe i vjera u momčad se u konačnici pokazala kao jedan od ključnih faktora. To nas je učinilo još jačim i čvršćim, kad 'preživiš' sve te zahtjevne situacije i oluje. Sve te to ojača. Po putu donosiš zaključke nekakvih stvari koje si već radio, a koje su se pokazale dobrim. S tim da je bilo situacija u kojima smo mogli i bolje.

'Najveća podrška mi je obitelj'

Najveća podrška Željku Kopiću uvijek je obitelj. Supruga Nataša i sin Vito.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni uvijek i zauvijek. Obitelj je tu uvijek uz mene i oni su mi najveća i najjače podrška. Naravno da su tu i ljudi iz stručnog stožera, ljudi koji vode klub, znači ljudi s kojima radiš. Svi nekako nastojimo biti pozitivni u teškim situacijama i pomoći jedan drugom u zahtjevnim situacijama. Naravno, tu uvijek postoji i krug prijatelja i ljudi koji poprate to i znaju kroz što prolazimo na tom putu na kojem stvarno samo najhrabriji ostaju. "

Željko Kopić tvrdi kako su on i njegovi suradnici, svi u klubu, uspjeli izvući maksimum u datim situacijama. Nije bilo vremena da se neke stvari dignu na višu razinu, ali na dobrom su putu jer su stvoreni zdravi temelji za nešto dobro. Čitavo je vrijeme bila grčevita borba za ostanak i nakon ove sezone prilika je svima nama i vodećim ljudima u klubu da se neke stvari dignu na višu organizacijsku razinu. U ovom trenutku u Dinamu iz Bukurešta analizira se sezona koja je netom završila. Naravno da znaju u kojem smjeru žele u sljedećoj sezoni ići, a to je približit se vodećima u ligi. Nekakav cilj bi bio bora za prvih 6 mjesta koje vode u playoff sljedeće sezone. Po svim linijama će Kopić i stručni stožer, kao i ljudi u klubu, gledati pojačati momčad, konkurenciju.

"Gledat ćemo i gledamo i prema hrvatskom tržištu, ali naravno da neću o imenima", zaključio je Željko Kopić.