Ultrasi Botev Plovdiva poklonili su se Željku Kopiću i zahvalili mu što je napravio dobar posao na klupi spomenutog bugarskog kluba, te što klub na kraju nije ispao iz lige, a bio je u negativnom ritmu kad je Kopić zasjeo na trenersku klupu. Botev Plovdiv je, naime, regularni dio sezone završio kao 10., a bio je na dnu poretka...

'Došao sam pomoći'

Do prekida suradnje došlo je u prosincu zbog različitih vizija između Kopića i čelnika kluba.

"Došao sam pomoći, moj je glavni cilj bio stabilizirati momčad, napraviti napredak u igri te pomak sa zadnjeg mjesta na kojem se klub nalazio, a u tome sam, zajedno s igračima, uspio. Zahvaljujem svim navijačima na podršci, a igračima želim puno uspjeha u budućnosti", kazao je Kopić.

'Zahvaljujemo vam se Željko na svim naporima'

"Žuto - crni navijači zahvaljuju se Željku Kopiću što je na trenerskoj klupi kluba osvojio potrebne bodove za Botev Plovdiv kako bi klub ostao u elitnom razredu bugarskog nogometa, tijekom ove noćne more od sezone za naš klub. Zahvaljujemo vam se Željko na svim naporima koje ste uložili kako bi ste naš klub digli i uzdigli ga s dna ljestvice. Hvala vam na svemu što ste učinili za Botev Plovdiv", stoji između ostalog u objavi na društvenim mrežama ultrasa Botev Plovdiva.

Željko Kopić ekskluzivno za Net.hr: 'Situacija u Botev Plovdivu nije bila dobra niti lagana'

U listopadu prošle godine Željko Kopić dao je ekskluzivno intervju za portal Net.hr u kojem je rekao:

"Ekipa je prije mog dolaska u kub u prvenstvo ušla sa 4 poraza. Situacija nije bila dobra niti lagana. Uspjeli smo napraviti pomake i rezultatski i u igri, ali je još dug put pred nama. Na domaćem terenu igramo dobro, ostvarili smo četiri pobjede u nizu, pobijedili smo CSKA 1948 Sofiju koja je trenutno prva na tablici, i Slaviju koja ima visoku kvalitetu, a igrali smo 60 minuta s igračem manje. U subotu smo odigrali jako dobru utakmicu i pobijedili Pirin 3:1. Na gostovanjima to još uvijek ne izgleda dovoljno dobro, cilj nam je da i gostujuće utakmice igramo kvalitetnije, nedostaju nam ti bodovi", rekao nam je Željko Kopić...

"Prije svega, Botev Plovdiv je najstariji bugarski klub s velikom tradicijom, velikim brojem navijača. Dolaskom novog vlasnika na čiji sam poziv i došao u klub postavljeni su ambiciozni ciljevi, projekt u koji uključena i izgradnja novog stadiona, koji bi trebao biti gotov već tijekom sljedeće polusezone. Znači, već bi na proljeće trebali na njemu igrati, ako bude sve ok. Odluka je bila zapravo jednostavna. Privukao me predstavljeni projekt, a i vodeći ljudi kluba su bili izuzetno korektni u pregovorima. Pokazali su veliki interes. Uprava Boteva konzultirala se sa mojim bivšim poslodavcima, suradnicima, i to je nakon Cipra treća europska zemlja u kojoj radim. Sve skupa je to za mene izazov", naglasio je Željko Kopić i istaknuo:

'Meni u karijeri nikad nije bilo lagano'

"Ne mogu očekivati da ću uvijek dobivati i trenirati klubove s kojima ću se odmah boriti za vrh. Sve ono što sam gradio do sada u karijeri, bilo je sve samo ne lagano. Krenuo sam u seniorski nogomet iz 4. lige, prošao sve razine, dosta klubova u Hrvatskoj. Nakon dosadašnjeg iskustva rada u Hrvatskoj i na Cipru, mislim da me to samo može učiniti kvalitetnijim i boljim i da je još puno kvalitetnih stvari ispred mene."

OVDJE pročitajte čitav intervju Željka Kopića za naš portal.

U nedjelju 28. svibnja od 20 sati ekskluzivno na PLAY Premiumu gledajte najveći FNC-ov event do sada koji će se održati Areni Zagreb! Ivan Erslan, Satoshi Ishii, Filip 'Nitro' Pejić, Ivica 'The Terror' Trušček i Marko 'Skull Crusher' Bojković samo su dio onoga što Vas očekuje!