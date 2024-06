Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 21.00 u Leipzigu igra utakmicu biti ili ne biti na ovom Euru. Suparnik Vatrenima je branitelj naslova Italija, kojoj za prolaz u osminu finala treba samo bod.

Došao je, stoga, trenutak kad naši nogometaši moraju na ovom turniru pokazati svoje pravo lice, u situaciji u kojoj moraju dobiti protiv jakog suparnika, velikana - pod mus. Mjesta pogreškama više nema, vremena za ispravak još i manje...

Dva tjedna od dolaska naših u Njemačku proletjela su brzo, a nakon dvije odigrane utakmice situacija za Vatrene nije dobra. Cjelokupna nogometna javnost razočarana je igrom naših nogometaša, ali i dalje vjerujemo...

Hrvatska nogometna reprezentacija je u Neuruppin, mali gradić na sjeveru Njemačke stigla 9. lipnja, a nakon utakmica protiv Španjolske i Albanije upisan je samo jedan bod i ovo je posljednja prilika da protiv Italije naši nogometaši izbore prolaz i nastave svoj put na Euru.

Prema posljednjim informacijama iz Njemačke, Domagoj Vida neće konkurirati za utakmicu protiv Talijana, dok bi Marcelo Brozović, unatoč ne baš dobroj formi na ovom turniru, ipak trebao početi najvažniju utakmicu na Euru za Hrvatsku na poziciji zadnjeg veznog.

Foto: Profimedia

Problem izborniku predstavlja i trenutna forma senatora Marcela Brozovića i Luke Modrića, koji djeluju ispuhano. Posebno je Brozović na meti snažnih kritika nakon što ga je Dalić zamijenio na poluvremenu utakmice protiv Albanije.

Jurica Vranješ (44.), nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac, igrao je 2002. na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji protiv Italije, kada su Rapaić i Olić srušili Azzurre 2-1 golvima u 73. i 76. minuti. Vranješ je ušao u igru u 62. minuti, pri vodstvu Talijana 1-0.

"Tada su nas isto bili otpisali svi nakon 3-0 poraza na otvaranju turnira od Meksika, pa smo srušili Italiju koja je po imenima bila jača nego ova. Imala je TOP igrače", kazat će Vranješ.

"Teško je reći što će biti ključno za pobjedu protiv Italije. Talijani neki dan nisu bili loši protiv Španjolske. Jednostavno, Španjolci su u ovom trenutku bolji. Odigrali su jako dobru utakmicu i Talijani će tipično talijanski odigrati i u ponedjeljak protiv Hrvatske. Koliko će im trebati. Talijani, ako se uzme u obzir tešku situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, svojom igrom može izvući bod. Morat će se nešto promijeniti u igri Hrvatske. Uvesti živost kroz dva-tri nogometaša", govori za Net.hr bivši profesionalni nogometaš, danas nogometni agent Jurica Vranješ i nastavlja:

Foto: Profimedia Jurica Vranješ i Ivica Olić slave gol protiv Talijana za 1-1 u 73. na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji. Ovaj dvoboj 2. kola skupine G završio je pobjedom Vatrenih 2-1.

"E sad, je li to mali Sučić od početka ili Marko Pjaca na lijevom krilu, to ćemo vidjeti. Jedino igrača kojeg ja na klupi Hrvatske vidim da može donijeti brzinu je Marco Pašalić, ali opet, tu se slažem s Dalićem, nije možda igrač koji od početka može početi jednu takvu veliku utakmicu. Mario Pašalić nije tako brz. Marco Pašalić je jedini koji ima tempo. Pjaca je možda malo u tom segmentu izgubio, ali svejedno poznaje Talijane i sigurno se želi dokazati. Ne vjerujem da će izbornik Zlatko Dalić ekstremno nešto mijenjati. Možda postoji pritisak malo za poziciju Marcela Brozovića jer i nije u bajnoj formi, ali ne znam. Dalić zna najbolje."

Marcelo Brozović godinama je igrao u Italiji, nosio dres Intera i kao takav itekako bi mogao biti bitan faktor u ovoj utakmici. Bez obzira na trenutnu formu...

"Bez obzira na sve kritike, pokazao je Brozović protiv Španjolske i Albanije da nije za otpis. Većina u ovim trenucima govori da Marcelo ne može više igrati kao što je igrao i to sve, ali možda ga izbornik Zlatko Dalić stvarno stavi i pokaže svima da Marcelo i dalje može, što ja vjerujem. Dalić će nešto morati mijenjati, sad koga, gdje i što, vidjet ćemo", objašnjava Jurica Vranješ koga smo upitali - je li se Zlatko Dalić malo pogubio u svojim taktičkim zamislima, jer je protiv Albanije Gvardiola vratio na stopera, a Dalić i stožer putovali su posljednjih mjeseci u Manchester kako bi ga pripremili da igra lijevog beka u reprezentaciji?

"Osim Gvardiola, svi drugi u obrani su slični. Vida ima najviše iskustva tu, a nitko ga ne spominje. Ok, situacija je s Vidom takva kakva je. Erlić je tu. Pongračić se pokazao u dvije utakmice da ne može odgovoriti na tom nivou. Ne znam zašto je Pongračić ispred Erlića, to mi isto nije jasno, ali evo. Erlić je isto godinama u Italiji. Možda Dalić i njega stavi u prvih 11. Šutalo je igrao prve dvije utakmice ne baš bajno isto. Bez obzira na sve, Hrvatska mora napadati da bi dala gol i dobili".

Foto: Profimedia

Osim Kramarić nemamo raspoložene napadače. I u napadu štekamo...

"Bit će teško. Treba nam brzina prema naprijed. Mi nemamo igrača koji se može iz sredine zabiti unutra, pa napraviti pomutnju. U ovom trenutku, na ovom turniru, Hrvatska takvog igrača nema. Italija sve bazira na obrani i to joj je trade mark. Teško ćemo ih probiti, teško. Ali, opet s druge strane, nismo naviknuli da Hrvatska dvije utakmice zaredom ovako odigra i da joj se poklope stvari koje su joj se poklopile. Možda bude treća sreća".

Zlatko Dalić rekao je na pressici kako je naučio na kritike jer ih je, prema njegovim riječima, puno više nego na pohvala, iako je u njegovih sedam godina bilo puno više dobrih stvari nego loših...

"To je realnost, kako god završi, bit će moja odgovornost. Kritike prihvaćam, uvijek kažem kada se traži krivac 'ja sam taj'. Isto tako, kada osvajamo medalje, znam da je moja uloga tu nikakva i da sam ja tu slučajno, ali s tim se mogu nositi. Meni dragi Bog daje koliko mogu nositi", izjavio je Zlatko Dalić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jurica Vranješ nam na to govori:

"Hrvatska je zemlja koja ima nagle obrate u emocijama i raspoloženju. Od nagle euforije do tuge, očaja i toga da svi pričaju da nitko i ništa ne valja. Evo, Marcelo Brozović. Bio 10 godina TOP u reprezentaciji i Interu, čelična pluća, toliko je dao za reprezentaciju, uvijek najviše pretrči i dođu dvije lošije utakmice i Marcelo odmah ne valja. Ni on, ni ostali. Ništa u dvije lošije utakmice ne može pokvariti sve ono što je Dalić zajedno s dečkima ostvario. Međutim, kod nas je to tako. Mediji od toga žive. Najlakše je plasirati kritiku i udarati po svima, pogotovo kad ne ide. I bivši igrači i bivši treneri i treneri koji imaju cilj da budu danas-sutra treneri, pucaju iz svih oružja. Ruku na srce, nitko nikad neće ostvariti ono što je kao izbornik napravio Dalić i niti jedna generacija neće napraviti ono što je ova napravila. Kritike su normalna stvar i normalno da Dalića one smetaju, smetale bi svakog."

I za kraj, Jurica Vranješ navodi:

"Gledajte, Hrvatska je velika nogometna reprezentacija i ne možemo na svakom prvenstvu ostvarivati veike stvari, uzimati medalje. Dosta nas je i išlo u posljednjih 10 godina, budimo iskreni. Ruku na srce, ali stvarno je. Ne radi se tu o sreći, da se razumijemo, nego je Hrvatska sve zaslužila. Postavile su se takve granice koje jesu i svi očekujemo, pogotovo jer se igra u Njemačkoj. Ovaj Euro je baš navijački, stvoren za navijače svih vrsta i smjerova. Njemačka nije daleko, nogometna je zemlja, nije daleko kao Katar, iako je i tamo bilo naših navijača. Mislili smo, htjeli smo, nadali se i sanjali snove, ali dosad našu reprezentaciju nije išlo. Vjerujemo, molimo Boga da se to protiv Italije promjeni", zaključio je Jurica Vranješ.

Mogućih Hrvatskih 11 za Italiju: Livaković - Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić - Mario Pašalić, Sučić, Kramarić.

