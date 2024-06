Hrvatska u ponedjeljak u Leipzigu čeka posljednja utakmica skupine B na Europskom prvenstvu, a protivnik je Italija.

Nakon dva kola Vatreni imaju samo jedan bod, dok su Azzurri na tri, pa je jasno kako nam pobjeda donosi osminu finala.

Dvoboj će u nedjelju od 20 sati najaviti izbornik Zlatko Dalić te veznjak Mateo Kovačić.

"Jedna u nizu povijesnih utakmica, mi smo spremni. Svi su zdravi osim Vide. Svjesni smo situacije u kojoj jesmo, da nam igra samo pobjeda i to moramo ostvariti. Ne bismo htjeli ovako brzo ići kući, ali u prve dvije utakmice nismo ostvarili potreban rezultat. Moramo sad to učiniti. Uvijek smo bili pravi u ovakvim utakmicama, ključnim, tako da se idemo boriti", započeo je Dalić dok je Kovačić istaknuo:

"Sigurno će mi se biti drago sresti s nekim igračima s kojima sam igrao, kao što je Jorginho. S njim sam uživao. Italija je po meni dobra, kvalitetna, organizirana. Mi znamo naš cilj i sutra moramo biti pravi kao što smo bili puno puta kad je najpotrebnije."

Dalića čeka dvoboj s čovjekom kojega zovu 'kraljem taktike'...

"Cijenim Spallettija i njegove rezultate, s Napolijem je bio prvak, ima vrhunskih rezultata. Talijani su poznati po taktici, u tom su najjači. I u obrani, njima je bod dovoljan, svjesni smo toga. Moramo biti spremni na sve na ovoj utakmici, biti strpljivi, ne biti nervozni, ne upasti u neke probleme ili provokacije, sve je moguće. Moramo biti spremni na sve to", rekao je Dalić.

Modrićev zadnji ples s Hrvatskom?

"Mi ne razmišljamo o tome, da je ovo Lukino zadnje veliko natjecanje. Sretni smo što je i dalje s nama, što nas vodi i nadam se da ćemo sutra svi biti pravi. Siguran sam da je Luka svjestan da nas mora povesti, čeka nas teška utakmica i fokusirani smo samo na Italiju", rekao je Kovačić.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Dalić je potom dobio pitanje koja je razlika u odnosu na Katar?

"Razlika je u tome što primamo prelagano golove, u Katru smo primili jedan u grupi, sad već pet. Razllika je u tome što nemamo pravog Perišića, stariji smo dvije godine igramo protiv pravih protivnika i to što smo prerano primali pogotke na ovom turniru", rekao je Dalić dok je Kovačić dodao:

"Nismo pokazali naše pravo lice u prve dvije utakmice, puno smo ga puta pokazali, i nogomet je takav sport da ćemo sutra opet imati svoju priliku. Nadam se da ćemo sutra istrčati onako kako treba i kako smo to već puno puta činili."

Kovačić je dobio pitanje je li pričao s Modrićem i Brozovićem zašto vezni red ne igra dobro.

"Nemamo veći pritisak. Mi smo dobri i izvan terena i znamo da nismo bili kvalitetni, mirni na lopti i kompaktni kao inače jer onda naša igra pati i nismo pravi. U ove dvije utakmice nije bilo na našoj razini."

Dalić je dobio pitanje kakvu Italiju očekuje.

"Ne očekujem da će oni puno mijenjati u smislu taktike. Možda nije bio zadovoljan s pojedincima, ali to je njegov posao. Ono što je bitno je da mi budemo dobri jer znamo koliko vrijedimo ako očekujemo bolji rezultat. Očekujemo Italiji u formaciji kakva je bila, ali mi ćemo pokušati sebe popraviti."

"Uvjeren sam da možemo postaviti svoj stil igre protiv Italije i da je to put do pobjede. Njima je dovoljan i bod i ne vjerujem da će se tako postaviti jer je to teško. Očekujem ih goropadne, agresivne. Mi možemo biti na svojem nivou, ako smo mogli potiv Brazila, Argentine i Engleske onda možemo i protiv Italije", zaključio je Dalić.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Pod Dalićem je Hrvatska uvijek dobro prolazila u odlučujućim utakmicama.

"Sigurno je pritisak jer je cilj bio proći grupu. Za nas je svaka povijesna utakmica. Pritisak je tu zbog naših rezultata, zbog ovih sto tisuća ljudi koji hodaju za nama po Njemačkoj, ali to nas ne bi smjelo sputati da pokažemo svoje najbolje lice. Trebat će nam karakter, trebat će nam da napravimo sve da ne primio prvi gol zbog čega smo u prve dvije utakmice srljali. Moramo se malo drukčije postaviti i morao čekati svoju šansu."