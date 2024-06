Goran Lacković trener je u bahreinskoj nogometnoj reprezentaciji, bivši asistent Niki Kovaču na klupi Hrvatske na SP-u 2014. u Brazilu i poslije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, te bivši dugogodišnji profesor na Nogometnoj akademiji. Radio je i kao pomoćnik Kovaču u AS Monaco.

Lacković tvrdi da Hrvatskoj protiv Italije, branitelja naslova, sutra u Leipzigu od 21.00 trebaju dvije stvari za pobjedu - konstantan pritisak, da se nametnemo od prve minute i da uzmemo posjed lopte i da strpljivo loptu držimo u našim nogama, da ju ne damo Talijanima i da stvaramo prilike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga stvar koja se pokazala u igri Hrvatske protiv Španjolske i Albanije, što je i najveći problem Vatrenih na ovom Euru, je organizirana faza obrane.

Foto: Privatna arhiva

"Pritom ne mislim samo na zadnju liniju naše ekipe, nego na obranu od napadača i svih ostalih. Protiv Albanije naši reprezentativci nisu pratili igrače iz drugog plana, tj naši vezni igrači nisu popratili do kraja plus zadnja linija. Treba nam organizirana obrana u svim fazama igre i linijama", objašnjava Lacković i nada se da je stanje Ivana Perišića jako dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osobno ga ne bi žrtvovao na beku, nego bi ga držao na krilu, bliže golu, da Ivan ima manju potrošnju nazad, da bude svježiji prema naprijed. Jer, nama igra protiv Talijana igra samo pobjeda", dodaje Goran Lacković.

Foto: Privatna arhiva

Kako će izbornik Zlatko Dalić izmješati karte, to je ono što se u ovom trenutku ne zna. Netko je malo potrošeniji, netko nije i to je isto dosta bitno. Međutim...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je utakmica stani- pani, biti ili ne biti. To je taj trenutak. Svi se moraju mobilizirati. Moramo maksimalno sve snage mobilizirati, znači da ih usmjerimo u jednom smjeru, a to su, kažem, da se ispoštuju ove dvije spomenute navedene stvari iz uvoda. Hrvatska nije zaboravila igrati obranu. Jednostavno, nismo uigrani i tu sigurno nedostaje puno komunikacije. To se može ispraviti i popraviti za Italiju i uz taj kontstantni pritisak da je lopta kod nas u nogama, da smo mi ti koji stvaramo šanse i kroz sredinu, ali da imamo mogućnosti i kroz suradnju na bokovima. Preko bokova mislim da možemo ugroziti Talijane", govori Goran Lacković.

Foto: Profimedia

Italija će sigurno mijenjati. Federico Chiesa, ofanzivac Juventusa i jedan od najboljih igrača u talijanskoj reprezentaciji, mogao bi završiti na klupi protiv Hrvatske, u odlučujućoj utakmici u skupini na Euru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Corriere dello Sport piše da Spalletti razmišlja o ostavljanju Chiese na klupi i da ga želi uvesti u posljednjih 30 minuta utakmice, umjesto da se oslanja na njega od početka.

Chiesa nije opravdao očekivanja na ovom Euru, unatoč tome što je nakon pobjede nad Albanijom dobio nagradu za igrača utakmice. U porazu od Španjolske bio je nevidljiv i izašao je iz igre nakon 64 minute. Više o tome čitajte - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čujem da je Di Marco ozljeđen, da ima još nekakvu rupturu. To im je jedan važan igrač, pogotovo u njihovoj organizaciji, u dolasku iz drugog plana. Ono što treba činjenično reći da, ako usporedimo našu i talijansku utakmicu sa Španjolcima, mi smo Španjolcima napravili tri šanse i imali penal, a Talijani to nisu, tj nisu bili kvalitetni kao mi u fazi napada. Nama je cilj da stabiliziramo obranu, da se posložimo, da komuniciramo dobro, da budemo kompaktni i da budemo zgusnuti, ali presudno će biti da se nametnemo od prve sekunde, da uzmemo posjed, stvaramo strpljivo prilike i da očekujemo da će neto 'ubosti'. Mislim da to možemo i da ćemo to na kraju krajeva i učiniti", zaključio je Goran Lacković.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot dao je stručni komentar portalu Net.hr na igru Hrvatske protiv Albanije.