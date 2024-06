U ponedjeljak, u posljednjem kolu skupine B Europskog prvenstva, Hrvatska će protiv Italije igrati odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala. Španjolci su u našoj grupi već osigurali plasman u drugi krug, a za drugo mjesto bore se tri reprezentacije, Italija koja ima tri boda te Abanija i Hrvatska koje imaju po bod.

U utakmici protiv Italije,dakle, hrvatska reprezentacija nema pravo na pogrešan korak. Samo pobjeda otvara Vatrenima vrata prolaza u osminu finala Eura, a dan prije te 'biti ili ne biti' utakmice kontaktirali smo legendarne hrvatske sportaše koji su za Net.hr prognozirali ishod.

"Možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Ja sam uvijek pozitivan, volio bih da Hrvatska pobijedi i prođe u drugi krug. Sigurno je da će biti teško, nije to bilo kakva reprezentacija, to je Italija. Neka daju sve od sebe i vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno", rekla nam je legenda hrvatskog rukometa i bivši izbornik naše reprezentacije Slavko Goluža.

Valent Sinković, član proslavljenog veslačkog dvojca s bratom Martinom, istaknuo je da vjeruje u pobjedu Hrvatske i prognozirao rezultat 3:1, a legendarni vaterpolist Dubravko Šimenc vjeruje da će Vatreni pobijediti 2:1.

Njoptimističniji je bio jedan od najvećih hrvatskih MMA boraca ikada Igor Pokrajac koji je prognozirao da će Vatreni 'razbiti' Talijane s 3:0 i proći u drugi krug.

