Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Njemačkoj sve stane u utakmicu s Italijom.

Sutra u Leipzigu, u prime timeu od 21.00, Vatrene čeka ključna utakmica na turniru. Samo pobjeda izabranike Zlatka Dalića ostavlja na prvenstvu i omogućava osminu finala natjecanja, dok bilo koji drugi ishod znači auf wiedersehen Hrvatskoj u Njemačkoj. Dalić je na pressici rekao kako je za njih ovaj dvoboj već sad nokaut faza...

Očekuje nas teška i tvrda utakmica protiv velikog i tvrdog suparnika, kojoj u dvoboju igra i bod za prolaz. Međutim, uvjerenja smo da Hrvatska može nokautirati branitelja naslova i, ako Bog da, da će tako na kraju i biti. Ukoliko želimo u drugu fazu natjecanja, moramo dobiti bar jednu utakmicu. U protivnom, drugi krug nismo ni zaslužili.

Jednostavno, nemamo što izgubiti protiv Italije. Vatrenima treba pobjeda i idu po prolaz u drugu fazu turnira. Ovo više nije ni skupina i na taj način svi u reprezentaciji gledaju. Igrači su spremni, imali su dečki dan više odmora, da analiziraju i razbistre glavu nakon šoka u Hmaburgu protiv Albanije. Odradili su dva dobra treninga i to veseli pred bitku svih bitaka.

Robert Špehar, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac, protiv Španjolske je, zajedno sa sinom Dinom i svojom ekipom frendova, pekao roštilj koji je zamirisao valjda do Beča.

Protiv Albanije, veselo društvo radilo je čobanac. Ovog će puta Špeharovi Hrvatsku na Euru gledati u Splitu, gdje idu na odmor.

"Svake godine idemo u Split na more, pa tako i ove. Ono, obiteljska atmosfera. Nadamo se boljem rezulatu nego dosad", kazao je za Net.hr u uvodu razgovora Robert Špehar i nastavio:

"Očekivanja su velika. Svi se nadamo da ćemo pobijediti Italiju. Znamo koliko ekipa Hrvatske može, o kakvoj se karakternoj i kvalitetnoj skupini nogometaša radi. Ova reprezentacija Hrvatske vrijedi više nego što smo pokazali u dosadašnja dva susreta. Svi želimo da ponedjeljak bude taj dan u kojem će Hrvatska na Euru odigrati ono što možemo. Hrvatska ako odigra samo kako zna, proći će dalje".

Italija nije neprelazna, iako se radi o velikoj reprezentaciji.

"Nitko ne smije ni zucnuti da je Hrvatska favorit protiv Italije, nismo, nikako, pogotovo ne nakon ovako odigrana dva sraza na turniru. Međutim, ako Hrvatska odigra onako kako zna i može, ako će Luka imati svoj dan, a od srca bi htio da Luka bude taj koji nas je vodio sve ove godine. Htio bih, nekako bi, po meni, nogometno romantičnije bilo da Luka Modrić bude taj koji će odvesti Hrvatsku u osminu finala", govori ponosni Osječanin.

Robert Špehar priča da, ukoliko ne prođemo, na to ne treba gledati kao na tragediju ili nekakvi smak svijeta. Ali, ako se želi proći Italija, a ne da se želi nego naši reprezentativci izgaraju od želje za drugom fazom kao i čitava nacija s njima, onda naši igrači trebaju biti na najvišem nivou dosad na natjecanju.

"Sad pazite dobro. Ako Hrvatska želi proći Italiju, a vjerujem i mislim da može, niti jedne slabe karika u lancu ne smije biti. Niti jedne. Ako se to poklopi, dogodi, ako ponedjeljak bude taj dan za Hrvatsku, da odigramo maksimum, možemo proći dalje", naglašava Špehar koji je, kao i svi uostalom, imao velika očekivanja od Hrvatske na Euru.

Ističe kako smo svi poletjeli nakon onog izdanja i slavlja u generalki protiv Portugala u Lisabonu, ali i tvrdi kako nas ta pobjeda i igra protiv Portugala nisu zavarali, niti malo...

"Nisu, jer Hrvatska može tako igrati. To nije zavaravanje. Ta igra protiv Portugala, to je igra Hrvatske i mi to i jesmo. I to veseli uoči ove bitke u Leipzigu. Kao da nas je to malo uljuljalo, uspavalo. Možda su mislili da mogu to, onako malo, rutinski odigrati. U stvari, ne možemo. Moramo odigrati do kraja, u fullu, kao da sutra ne postoji. Reprezentacija kad je ostvarivala najveće pobjede, igrali su upravo tako. Fanatično i do kraja. Probijanje granica u svakom smislu. I kad su se pravile smjene generacije, samo srcem i samo na terenu maksimalno, onda možemo".

Ako mislimo da ćemo mi to rutinski sve odraditi, takvo razmišljanje, tvrdi Robert Špehar, nije Hrvatska...

"Očekujem jednu novu Hrvatsku, 11 ratnika na terenu spremnih na sve i izbornika koji mora pogoditi i taktiku i sastav. Hrvatskoj u krvi nije da gleda, čeka druge rezultate, nego da ide do kraja. Moramo ići na pobjedu. Hrvatska to može", zaključio je Robert Špehar.