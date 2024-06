Nakon što je Mađarska golom Csobotha u 100. minuti dvoboja posljednjeg kola skupina A Eura 2024. pobijedila Škotsku, sve je izglednije kako će Hrvatskoj za osminu finala u ponedjeljak od 21 sat protiv Italije Leipzigu igrati samo pobjeda.

Već sad je jasno kako će čak tri trećeplasirana imati najmanje tri boda nakon što se kompletiraju sve skupine i to oni iz skupina A, D i E.

Hrvatskoj bi pobjeda protiv Italije vjerojatno donijela drugo mjesto skupine B, u slučaju da Albanija ne iznenadi Španjolce, pa na kraju ima bolju gol razliku od Vatrenih. Ako završimo drugi u skupini već znamo da ćemo igrati protiv Švicarske u osmini finala 29. lipnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Ako ćemo imati i slabiju gol razliku od Albanaca, četiri na boda na trećoj poziciji trebala bi biti dovoljna za osminu finala, jer sigurno ćemo među trećeplasiranim završiti ispred Mađarske, te nam treba još samo u jednog skupini da trećeplasirani završi s tri ili manje bodova.

Vatreni u ludom raspletu mogu dalje i s dva boda, ali za to ćemo morati čekati rasplete u skupinama C i F. Naime, u tom slučaju u skupini C treba nam pobjeda Engleza nad Slovenijom od četiri gola razlike, ili čak tri, ali tada Slovenci ne bi smjeli zabiti gol, jer trenutno su na dva zabijena gola kao i Vatreni. U slučaju da Hrvatska i Slovenija imaju istu gol razliku, prvo se gleda broj zabijenih golova, a onda i fair play, gdje Dalićevi izabranici trenutno stoje sjajno jer žuti ima samo Ivušić.

Isto tako trebat će nam pobjeda Danske nad Srbijom u toj skupini

Ako nam se poklope rezultati u toj skupini, s nestrpljenem bi mogli čekati srijedu i rasplet skupine F gdje nam onda trebaju pobjede Portugala i Turske protiv Češke i Gruzije.

No, da ne strahuje do srijede, neka Hrvatska u ponedjeljak riješi stare mušterije i napravi veliki korak prema osmini finala.