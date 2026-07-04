Ljetni okusi s daškom Dalmacije: Sedam recepata za lagane obroke koji slave sunce i more

Kada ljetno sunce dosegne zenit, a zrak zamiriše na sol i borove, dalmatinska kuhinja pokazuje svoje najljepše lice. To nije kuhinja kompliciranih tehnika i beskonačnih popisa sastojaka, već slavlje jednostavnosti, svježine i onoga što Mediteran nudi u izobilju. Riječ je o filozofiji života, o takozvanom "pomalo" stavu koji se preslikava i na tanjur, gdje se svakom zalogaju pristupa polako, s poštovanjem prema namirnici.

Ovaj tjedni jelovnik osmišljen je kao vodič kroz takve lagane, a opet okusom bogate ljetne ručkove, one koji hrane tijelo, ali ne opterećuju duh, ostavljajući dovoljno energije za poslijepodnevni odmor u hladovini ili skok u more. Kroz sedam dana provest ćemo vas kroz jela koja pričaju priču o sunčanim vrtovima, bistrom moru i tradiciji koja se prenosi s koljena na koljeno.

Ponedjeljak: Manistra na pome (Tjestenina s dalmatinskom šalšom)

Tjedan započinjemo jelom koje je sami miris i okus dalmatinskog ljeta. Šalša od poma (umak od rajčica) temelj je mnogih jela i svaka kuća ima svoju malu tajnu pripreme. Ovo nije brzi umak, već esencija koja se polako krčka na laganoj vatri, dopuštajući zrelim ljetnim rajčicama da otpuste svu svoju slatkoću i aromu. Poslužena s tjesteninom, ili kako se u Dalmaciji kaže – manistrom, ovo je jelo koje tješi i hrani.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 kg zrelih rajčica (pelata ili mesnatih sorti)

1 veća glavica luka (kapule)

2-3 češnja češnjaka

kvalitetno maslinovo ulje

1 žličica šećera

sol i svježe mljeveni papar

nekoliko listova svježeg bosiljka

tjestenina po izboru (cca 350-400 g)

naribani paški sir ili parmezan za posluživanje

Priprema:

Rajčice operite, zarežite im kožu u obliku križa na dnu, pa ih uronite u kipuću vodu na minutu. Odmah ih prebacite u hladnu vodu – koža će se lako guliti. Oguljene rajčice nasjeckajte na kockice. U široj posudi na maslinovom ulju polako pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast i mekan, oko 10-15 minuta. Ovo je ključan korak za slatkoću umaka. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu samo da zamiriše. Ubacite nasjeckane rajčice, dodajte žličicu šećera (da neutralizira kiselost), sol i papar. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru na najmanje i pustite da se šalša krčka, polupoklopljena, minimalno 45 minuta, a idealno i duže od sat vremena. Povremeno promiješajte. Umak je gotov kad se zgusne i postane bogat i koncentriran. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu "al dente". Pred kraj kuhanja u šalšu dodajte natrgane listove svježeg bosiljka. Kuhanu tjesteninu ocijedite i umiješajte izravno u umak. Poslužite odmah, obilno posuto naribanim sirom.

Utorak: Oslić s krumpirom na dalmatinski

Utorak je rezerviran za okuse mora. Riba pečena u pećnici s krumpirom, maslinovim uljem, vinom, češnjakom i peršinom jedan je od stupova dalmatinske kuhinje. Na ovaj se način slavi jednostavnost i čistoća okusa, gdje se svi sastojci prožmu tijekom pečenja, stvarajući sočno jelo i umak idealan za toćanje kruha.

Foto: Shutterstock

Sastojci (za 2-4 osobe):

2-4 fileta oslića (ili druge bijele ribe)

500 g krumpira

1 veća glavica luka

2-3 češnja češnjaka

100 ml bijelog vina

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

šaka sjeckanog svježeg peršina

grančica ružmarina (po želji)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške (oko pola cm debljine). Luk narežite na kolutove, a češnjak na listiće. U posudu za pečenje (škrovadu) stavite krumpir i luk, obilato prelijte maslinovim uljem, posolite, popaprite i dobro promiješajte rukama. Pecite u zagrijanoj pećnici 20-25 minuta, dok krumpir napola ne omekša. Izvadite posudu iz pećnice. Na polupečeni krumpir rasporedite filete oslića. Sve zalijte bijelim vinom, pospite nasjeckanim češnjakom i peršinom te dodajte grančicu ružmarina ako koristite. Prelijte s još malo maslinovog ulja. Vratite u pećnicu na dodatnih 15-20 minuta, ovisno o debljini fileta, dok riba ne bude pečena, a krumpir potpuno mekan i zlatan. Poslužite odmah, toplo, uz krišku domaćeg kruha.

Srijeda: Srdele na savor (Sardine u marinadi)

Sredinom tjedna, kad ljetne vrućine ne popuštaju, idealan je ručak koji se jede hladan i donosi pravo osvježenje. Srdele na savor, ili u sauru, stari je ribarski recept za konzerviranje ribe koji se pretvorio u istinsku ljetnu deliciju. Čar ovog jela je u tome što je još ukusnije dan nakon pripreme, kada se svi okusi prožmu, a kiselkasto-slatka marinada savršeno omekša ribu. Ovo je okus tradicije i mora, savršen za lagani obrok koji ne opterećuje.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

500 g svježih, većih srdela

oštro brašno za paniranje

maslinovo ulje za prženje

4-5 češnjeva češnjaka

1 velika glavica luka (kapule)

150 ml bijelog vinskog octa (kvasine)

100 ml vode ili bijelog vina

nekoliko listova lovora

grančica svježeg ružmarina

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Srdele očistite, izvadite im utrobu i po želji uklonite glave. Dobro ih operite i posušite papirnatim ručnikom. Posolite srdele i svaku uvaljajte u oštro brašno. U široj tavi zagrijte obilje maslinovog ulja i pržite srdele s obje strane dok ne postanu zlatne i hrskave. Izvadite ih na tanjur obložen papirnatim ručnikom da se ocijedi višak masnoće. U istoj tavi, na ulju od prženja (odlijte višak ako je potrebno), kratko popržite luk narezan na tanke kolutove i češnjak narezan na listiće. Pazite da češnjak ne zagori. Dodajte lovor i ružmarin, a zatim sve zalijte octom i vodom (ili vinom). Začinite s malo soli i papra. Pustite da marinada lagano kuha 2-3 minute. Pržene srdele složite u dublju staklenu ili keramičku posudu, jedan red do drugog. Prelijte ih vrućom marinadom. Pazite da sve srdele budu prekrivene tekućinom. Pustite da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim pokrijte i stavite u hladnjak. Jelo je najbolje poslužiti idući dan, hladno, uz komad domaćeg kruha.

Četvrtak: Dalmatinski sataraš

Sataraš, ili kako ga u nekim dijelovima Dalmacije zovu đuveč, jelo je koje miriše na djetinjstvo i bakinu kuhinju. To je kulinarska oda ljetnom povrću, sporo pirjana mješavina luka, paprika, tikvica i, najvažnije, zrelih, mesnatih rajčica ili poma, kako ih od milja zovu.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

5-6 velikih, zrelih rajčica

2 glavice luka

2 paprike (različitih boja)

1-2 tikvice

1 patlidžan (po želji)

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

šaka svježe nasjeckanog peršina ili bosiljka

Priprema:

Rajčice kratko uronite u vrelu vodu, a zatim ih ogulite i nasjeckajte. Na maslinovom ulju pirjajte dvije glavice sitno nasjeckanog luka dok ne postane staklast. Dodajte paprike narezane na trakice i pirjajte nekoliko minuta. Dodajte tikvice i patlidžan narezane na kockice, pa nastavite pirjati još par minuta. Na kraju dodajte nasjeckane oguljene rajčice. Sve dobro začinite solju i paprom te kuhajte na laganoj vatri dvadesetak minuta, povremeno miješajući, dok povrće ne omekša i ne pusti sokove, stvarajući gust umak. Tajna je u strpljenju i laganom kuhanju. Prije posluživanja umiješajte svježe nasjeckani peršin ili bosiljak. Poslužite samostalno uz kruh ili kao prilog.

Petak: Crni rižot

Petak je u Dalmaciji tradicionalno dan za ribu, a crni rižot je jelo koje zauzima posebno, gotovo mitsko mjesto u regionalnoj gastronomiji. Njegova intenzivna crna boja i dubok, slankast okus mora čine ga delicijom koju ili obožavate ili je se pribojavate. No, jednom kad probate pravilno pripremljen, kremast i aromatičan rižot od sipe, shvatit ćete zašto je jedan od stupova dalmatinske kuhinje.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 kg svježe sipe

1 veća glavica luka

2-3 češnja češnjaka

100 ml suhog bijelog vina

300-400 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)

cca 1,5 L vrućeg ribljeg temeljca

1 žlica maslaca

obilje sjeckanog peršina

maslinovo ulje

sol, papar

Priprema:

Sipu očistite, sačuvajte vrećicu s crnilom, a meso narežite na sitne komade. U široj posudi na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk. Kad omekša, dodajte nasjeckani češnjak. Ubacite komade sipe i pirjajte desetak minuta dok ne pusti sok. Podlijte bijelim vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari. Crnilo razmutite u malo tople vode i dodajte u posudu. Dodajte rižu i tostirajte je minutu uz stalno miješanje. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajite vrući riblji temeljac, neprestano miješajući. Novu kutlaču dodajte tek kada riža upije prethodnu. Kuhajte 15-20 minuta, dok riža ne bude "al dente". Maknite rižot s vatre, umiješajte žlicu maslaca za kremoznost i obilje sjeckanog peršina. Poslužite odmah.

Subota: Gregada

Ako je crni rižot poezija, gregada je najstarija dalmatinska proza. Smatra se da je ovo jelo nastalo još u vrijeme starih Grka na Hvaru i predstavlja najstariji način pripreme ribe u Dalmaciji. To je skromno ribarsko jelo, složenac od ribe i krumpira koji se ne miješa, već se samo lagano protrese tijekom kuhanja kako se osjetljivi sastojci ne bi raspali. Ljepota gregade je u tome što slavi i manje cijenjene vrste bijele ribe, pretvarajući ih u gozbu.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 kg miješane bijele ribe (škarpina, grdobina, ugor)

1 kg krumpira

2 glavice luka

nekoliko češnjeva češnjaka

2 lista lovora

par zrna papra

100 ml maslinovog ulja

200 ml bijelog vina

riblji temeljac ili voda

svježi peršin

sol

Priprema:

Ribu očistite i narežite na veće komade. Krumpir ogulite i narežite na ploške, a luk na kolutove. Češnjak nasjeckajte. U široki lonac slažite redove: na dno stavite red ploški krumpira, zatim red kolutova luka, pa komade ribe. Između redova ubacite nasjeckani češnjak, lovor i zrna papra. Svaki red lagano posolite. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke. Sve prelijte maslinovim uljem i bijelim vinom, a zatim dodajte riblji temeljac ili vodu tek toliko da prekrije sastojke. Kuhajte na najlaganijoj vatri, poklopljeno, četrdesetak minuta do sat vremena. Lonac nemojte miješati, već ga povremeno lagano protresite. Jelo je gotovo kada krumpir omekša, a umak postane gust i mirisan. Prije posluživanja, obilno pospite svježim peršinom.

Nedjelja: Janjetina s bižima

Iako je dalmatinska kuhinja sinonim za ribu, nedjeljni ručak često je rezerviran za meso, pogotovo ono koje dolazi iz unutrašnjosti regije. Janjetina s bižima (mladim graškom) klasično je proljetno i rano ljetno jelo koje spaja bogatstvo mesa s nježnom slatkoćom povrća. To je gulaš koji se dugo i polako kuha, a rezultat je meso toliko mekano da se odvaja od kosti.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 kg janjetine s kostima (plećka ili rebra)

1-2 glavice luka

1 mrkva

2 žlice koncentrata rajčice

nekoliko češnjeva češnjaka

100 ml bijelog vina

300-500 g svježeg ili smrznutog graška (biži)

temeljac ili voda

maslinovo ulje

sol, papar

svježi peršin

Priprema:

Janjeće meso narežite na manje komade. Luk i češnjak sitno nasjeckajte, a mrkvu narežite na kockice. Na maslinovom ulju najprije zažutite luk. Dodajte mrkvu, a zatim i komade janjetine. Meso zapecite sa svih strana desetak minuta da dobije boju. Podlijte s malo vode i pirjajte još desetak minuta. Dodajte koncentrat rajčice i nasjeckani češnjak, začinite solju i paprom. Promiješajte. Ulijte bijelo vino i kratko prokuhajte da alkohol ispari. Dodajte temeljac ili vodu da prekrije meso, poklopite i kuhajte na laganoj vatri otprilike sat vremena, dok meso ne omekša. Petnaestak minuta prije kraja kuhanja dodajte grašak. Kuhajte dok grašak ne omekša, pazeći da se ne prekuha. Na kraju pospite svježim peršinom i poslužite toplo, tradicionalno uz pire krumpir ili palentu.

Kuhanje ovih jela nije samo priprema obroka, već i sudjelovanje u ritualu koji slavi život. Svako sjeckanje povrća, svako miješanje umaka i svaki miris koji ispuni kuhinju podsjetnik je da se najbolji okusi kriju u jednostavnosti, strpljenju i ljubavi. To je suština dalmatinske kuhinje, poziv da usporimo i uživamo u trenutku, baš kao što to čine i generacije prije nas.

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