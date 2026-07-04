Ljetni okusi s daškom Dalmacije: Sedam recepata za lagane obroke koji slave sunce i more
Ovaj tjedni jelovnik osmišljen je kao vodič kroz lagane, a opet okusom bogate ljetne ručkove, one koji hrane tijelo, ali ne opterećuju duh, ostavljajući dovoljno energije za poslijepodnevni odmor u hladovini ili skok u more
Kada ljetno sunce dosegne zenit, a zrak zamiriše na sol i borove, dalmatinska kuhinja pokazuje svoje najljepše lice. To nije kuhinja kompliciranih tehnika i beskonačnih popisa sastojaka, već slavlje jednostavnosti, svježine i onoga što Mediteran nudi u izobilju. Riječ je o filozofiji života, o takozvanom "pomalo" stavu koji se preslikava i na tanjur, gdje se svakom zalogaju pristupa polako, s poštovanjem prema namirnici.
Ovaj tjedni jelovnik osmišljen je kao vodič kroz takve lagane, a opet okusom bogate ljetne ručkove, one koji hrane tijelo, ali ne opterećuju duh, ostavljajući dovoljno energije za poslijepodnevni odmor u hladovini ili skok u more. Kroz sedam dana provest ćemo vas kroz jela koja pričaju priču o sunčanim vrtovima, bistrom moru i tradiciji koja se prenosi s koljena na koljeno.
Ponedjeljak: Manistra na pome (Tjestenina s dalmatinskom šalšom)
Tjedan započinjemo jelom koje je sami miris i okus dalmatinskog ljeta. Šalša od poma (umak od rajčica) temelj je mnogih jela i svaka kuća ima svoju malu tajnu pripreme. Ovo nije brzi umak, već esencija koja se polako krčka na laganoj vatri, dopuštajući zrelim ljetnim rajčicama da otpuste svu svoju slatkoću i aromu. Poslužena s tjesteninom, ili kako se u Dalmaciji kaže – manistrom, ovo je jelo koje tješi i hrani.
Sastojci:
- 1 kg zrelih rajčica (pelata ili mesnatih sorti)
- 1 veća glavica luka (kapule)
- 2-3 češnja češnjaka
- kvalitetno maslinovo ulje
- 1 žličica šećera
- sol i svježe mljeveni papar
- nekoliko listova svježeg bosiljka
- tjestenina po izboru (cca 350-400 g)
- naribani paški sir ili parmezan za posluživanje
Priprema:
- Rajčice operite, zarežite im kožu u obliku križa na dnu, pa ih uronite u kipuću vodu na minutu. Odmah ih prebacite u hladnu vodu – koža će se lako guliti. Oguljene rajčice nasjeckajte na kockice.
- U široj posudi na maslinovom ulju polako pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast i mekan, oko 10-15 minuta. Ovo je ključan korak za slatkoću umaka.
- Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu samo da zamiriše.
- Ubacite nasjeckane rajčice, dodajte žličicu šećera (da neutralizira kiselost), sol i papar.
- Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru na najmanje i pustite da se šalša krčka, polupoklopljena, minimalno 45 minuta, a idealno i duže od sat vremena. Povremeno promiješajte. Umak je gotov kad se zgusne i postane bogat i koncentriran.
- Za to vrijeme skuhajte tjesteninu "al dente".
- Pred kraj kuhanja u šalšu dodajte natrgane listove svježeg bosiljka.
- Kuhanu tjesteninu ocijedite i umiješajte izravno u umak. Poslužite odmah, obilno posuto naribanim sirom.
Utorak: Oslić s krumpirom na dalmatinski
Utorak je rezerviran za okuse mora. Riba pečena u pećnici s krumpirom, maslinovim uljem, vinom, češnjakom i peršinom jedan je od stupova dalmatinske kuhinje. Na ovaj se način slavi jednostavnost i čistoća okusa, gdje se svi sastojci prožmu tijekom pečenja, stvarajući sočno jelo i umak idealan za toćanje kruha.
Sastojci (za 2-4 osobe):
- 2-4 fileta oslića (ili druge bijele ribe)
- 500 g krumpira
- 1 veća glavica luka
- 2-3 češnja češnjaka
- 100 ml bijelog vina
- maslinovo ulje
- sol i svježe mljeveni papar
- šaka sjeckanog svježeg peršina
- grančica ružmarina (po želji)
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200°C.
- Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške (oko pola cm debljine). Luk narežite na kolutove, a češnjak na listiće.
- U posudu za pečenje (škrovadu) stavite krumpir i luk, obilato prelijte maslinovim uljem, posolite, popaprite i dobro promiješajte rukama.
- Pecite u zagrijanoj pećnici 20-25 minuta, dok krumpir napola ne omekša.
- Izvadite posudu iz pećnice. Na polupečeni krumpir rasporedite filete oslića.
- Sve zalijte bijelim vinom, pospite nasjeckanim češnjakom i peršinom te dodajte grančicu ružmarina ako koristite. Prelijte s još malo maslinovog ulja.
- Vratite u pećnicu na dodatnih 15-20 minuta, ovisno o debljini fileta, dok riba ne bude pečena, a krumpir potpuno mekan i zlatan.
- Poslužite odmah, toplo, uz krišku domaćeg kruha.
Srijeda: Srdele na savor (Sardine u marinadi)
Sredinom tjedna, kad ljetne vrućine ne popuštaju, idealan je ručak koji se jede hladan i donosi pravo osvježenje. Srdele na savor, ili u sauru, stari je ribarski recept za konzerviranje ribe koji se pretvorio u istinsku ljetnu deliciju. Čar ovog jela je u tome što je još ukusnije dan nakon pripreme, kada se svi okusi prožmu, a kiselkasto-slatka marinada savršeno omekša ribu. Ovo je okus tradicije i mora, savršen za lagani obrok koji ne opterećuje.
Sastojci:
- 500 g svježih, većih srdela
- oštro brašno za paniranje
- maslinovo ulje za prženje
- 4-5 češnjeva češnjaka
- 1 velika glavica luka (kapule)
- 150 ml bijelog vinskog octa (kvasine)
- 100 ml vode ili bijelog vina
- nekoliko listova lovora
- grančica svježeg ružmarina
- sol i svježe mljeveni papar
Priprema:
- Srdele očistite, izvadite im utrobu i po želji uklonite glave. Dobro ih operite i posušite papirnatim ručnikom.
- Posolite srdele i svaku uvaljajte u oštro brašno.
- U široj tavi zagrijte obilje maslinovog ulja i pržite srdele s obje strane dok ne postanu zlatne i hrskave. Izvadite ih na tanjur obložen papirnatim ručnikom da se ocijedi višak masnoće.
- U istoj tavi, na ulju od prženja (odlijte višak ako je potrebno), kratko popržite luk narezan na tanke kolutove i češnjak narezan na listiće. Pazite da češnjak ne zagori.
- Dodajte lovor i ružmarin, a zatim sve zalijte octom i vodom (ili vinom). Začinite s malo soli i papra. Pustite da marinada lagano kuha 2-3 minute.
- Pržene srdele složite u dublju staklenu ili keramičku posudu, jedan red do drugog.
- Prelijte ih vrućom marinadom. Pazite da sve srdele budu prekrivene tekućinom.
- Pustite da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim pokrijte i stavite u hladnjak. Jelo je najbolje poslužiti idući dan, hladno, uz komad domaćeg kruha.
Četvrtak: Dalmatinski sataraš
Sataraš, ili kako ga u nekim dijelovima Dalmacije zovu đuveč, jelo je koje miriše na djetinjstvo i bakinu kuhinju. To je kulinarska oda ljetnom povrću, sporo pirjana mješavina luka, paprika, tikvica i, najvažnije, zrelih, mesnatih rajčica ili poma, kako ih od milja zovu.
Sastojci:
- 5-6 velikih, zrelih rajčica
- 2 glavice luka
- 2 paprike (različitih boja)
- 1-2 tikvice
- 1 patlidžan (po želji)
- maslinovo ulje
- sol i svježe mljeveni papar
- šaka svježe nasjeckanog peršina ili bosiljka
Priprema:
- Rajčice kratko uronite u vrelu vodu, a zatim ih ogulite i nasjeckajte.
- Na maslinovom ulju pirjajte dvije glavice sitno nasjeckanog luka dok ne postane staklast.
- Dodajte paprike narezane na trakice i pirjajte nekoliko minuta.
- Dodajte tikvice i patlidžan narezane na kockice, pa nastavite pirjati još par minuta.
- Na kraju dodajte nasjeckane oguljene rajčice.
- Sve dobro začinite solju i paprom te kuhajte na laganoj vatri dvadesetak minuta, povremeno miješajući, dok povrće ne omekša i ne pusti sokove, stvarajući gust umak. Tajna je u strpljenju i laganom kuhanju.
- Prije posluživanja umiješajte svježe nasjeckani peršin ili bosiljak. Poslužite samostalno uz kruh ili kao prilog.
Petak: Crni rižot
Petak je u Dalmaciji tradicionalno dan za ribu, a crni rižot je jelo koje zauzima posebno, gotovo mitsko mjesto u regionalnoj gastronomiji. Njegova intenzivna crna boja i dubok, slankast okus mora čine ga delicijom koju ili obožavate ili je se pribojavate. No, jednom kad probate pravilno pripremljen, kremast i aromatičan rižot od sipe, shvatit ćete zašto je jedan od stupova dalmatinske kuhinje.
Sastojci:
- 1 kg svježe sipe
- 1 veća glavica luka
- 2-3 češnja češnjaka
- 100 ml suhog bijelog vina
- 300-400 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)
- cca 1,5 L vrućeg ribljeg temeljca
- 1 žlica maslaca
- obilje sjeckanog peršina
- maslinovo ulje
- sol, papar
Priprema:
- Sipu očistite, sačuvajte vrećicu s crnilom, a meso narežite na sitne komade.
- U široj posudi na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk. Kad omekša, dodajte nasjeckani češnjak.
- Ubacite komade sipe i pirjajte desetak minuta dok ne pusti sok.
- Podlijte bijelim vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari.
- Crnilo razmutite u malo tople vode i dodajte u posudu.
- Dodajte rižu i tostirajte je minutu uz stalno miješanje.
- Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajite vrući riblji temeljac, neprestano miješajući. Novu kutlaču dodajte tek kada riža upije prethodnu.
- Kuhajte 15-20 minuta, dok riža ne bude "al dente".
- Maknite rižot s vatre, umiješajte žlicu maslaca za kremoznost i obilje sjeckanog peršina. Poslužite odmah.
Subota: Gregada
Ako je crni rižot poezija, gregada je najstarija dalmatinska proza. Smatra se da je ovo jelo nastalo još u vrijeme starih Grka na Hvaru i predstavlja najstariji način pripreme ribe u Dalmaciji. To je skromno ribarsko jelo, složenac od ribe i krumpira koji se ne miješa, već se samo lagano protrese tijekom kuhanja kako se osjetljivi sastojci ne bi raspali. Ljepota gregade je u tome što slavi i manje cijenjene vrste bijele ribe, pretvarajući ih u gozbu.
Sastojci:
- 1 kg miješane bijele ribe (škarpina, grdobina, ugor)
- 1 kg krumpira
- 2 glavice luka
- nekoliko češnjeva češnjaka
- 2 lista lovora
- par zrna papra
- 100 ml maslinovog ulja
- 200 ml bijelog vina
- riblji temeljac ili voda
- svježi peršin
- sol
Priprema:
- Ribu očistite i narežite na veće komade. Krumpir ogulite i narežite na ploške, a luk na kolutove. Češnjak nasjeckajte.
- U široki lonac slažite redove: na dno stavite red ploški krumpira, zatim red kolutova luka, pa komade ribe.
- Između redova ubacite nasjeckani češnjak, lovor i zrna papra. Svaki red lagano posolite. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke.
- Sve prelijte maslinovim uljem i bijelim vinom, a zatim dodajte riblji temeljac ili vodu tek toliko da prekrije sastojke.
- Kuhajte na najlaganijoj vatri, poklopljeno, četrdesetak minuta do sat vremena. Lonac nemojte miješati, već ga povremeno lagano protresite.
- Jelo je gotovo kada krumpir omekša, a umak postane gust i mirisan. Prije posluživanja, obilno pospite svježim peršinom.
Nedjelja: Janjetina s bižima
Iako je dalmatinska kuhinja sinonim za ribu, nedjeljni ručak često je rezerviran za meso, pogotovo ono koje dolazi iz unutrašnjosti regije. Janjetina s bižima (mladim graškom) klasično je proljetno i rano ljetno jelo koje spaja bogatstvo mesa s nježnom slatkoćom povrća. To je gulaš koji se dugo i polako kuha, a rezultat je meso toliko mekano da se odvaja od kosti.
Sastojci:
- 1 kg janjetine s kostima (plećka ili rebra)
- 1-2 glavice luka
- 1 mrkva
- 2 žlice koncentrata rajčice
- nekoliko češnjeva češnjaka
- 100 ml bijelog vina
- 300-500 g svježeg ili smrznutog graška (biži)
- temeljac ili voda
- maslinovo ulje
- sol, papar
- svježi peršin
Priprema:
- Janjeće meso narežite na manje komade. Luk i češnjak sitno nasjeckajte, a mrkvu narežite na kockice.
- Na maslinovom ulju najprije zažutite luk. Dodajte mrkvu, a zatim i komade janjetine.
- Meso zapecite sa svih strana desetak minuta da dobije boju. Podlijte s malo vode i pirjajte još desetak minuta.
- Dodajte koncentrat rajčice i nasjeckani češnjak, začinite solju i paprom. Promiješajte.
- Ulijte bijelo vino i kratko prokuhajte da alkohol ispari.
- Dodajte temeljac ili vodu da prekrije meso, poklopite i kuhajte na laganoj vatri otprilike sat vremena, dok meso ne omekša.
- Petnaestak minuta prije kraja kuhanja dodajte grašak. Kuhajte dok grašak ne omekša, pazeći da se ne prekuha.
- Na kraju pospite svježim peršinom i poslužite toplo, tradicionalno uz pire krumpir ili palentu.
Kuhanje ovih jela nije samo priprema obroka, već i sudjelovanje u ritualu koji slavi život. Svako sjeckanje povrća, svako miješanje umaka i svaki miris koji ispuni kuhinju podsjetnik je da se najbolji okusi kriju u jednostavnosti, strpljenju i ljubavi. To je suština dalmatinske kuhinje, poziv da usporimo i uživamo u trenutku, baš kao što to čine i generacije prije nas.
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