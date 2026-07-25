Hrvati otkrili što misle o radu bolnica vikendom: 'Lutamo od vrata do vrata'

U KB-u Sveti Duh dijagnostičke pretrage već se 28. vikend zaredom obavljaju i subotom kako bi se smanjile liste čekanja. Upravo je taj model rada potaknuo raspravu među građanima o tome može li rad vikendom doista riješiti jedan od najvećih problema hrvatskog zdravstva.

Pitali smo čitatelje smatraju li da je rad bolnica vikendom dobro rješenje za smanjenje lista čekanja. Dok jedni podržavaju ovu praksu, drugi smatraju da se pravi problemi kriju u nedostatku liječnika, medicinskih sestara i bolje organizacije zdravstvenog sustava.

Vanja smatra da je rad vikendom dobro rješenje, ali samo ako zdravstveni djelatnici za to budu primjereno plaćeni.

"Rješenje je super, ali treba im omogućiti više ljudi, pošteno ih platiti i dati beneficirani radni staž. Nitko se nije školovao da bi mu se život sveo na rad petkom, svetkom i vikendom", rekla je.

Marko ističe kako vikend-rad može pomoći, ali smatra da su ključni problemi nedostatak zdravstvenih djelatnika i sve veći broj pacijenata.

"Imamo dva problema – manjak liječnika, medicinskih sestara i tehničara te velik broj bolesnih i ozlijeđenih. Rješenje je podizanje standarda medicinskom osoblju, ali i više ulaganja u prevenciju", rekao je.

'Sve je stvar organizacije'

Merima ocjenjuje da bi se dio lista čekanja mogao riješiti boljom organizacijom, osobito kada je riječ o onkološkim pacijentima.

Kaže da pacijenti nakon pregleda kod onkologa moraju zasebno tražiti termine za ultrazvuk, vađenje krvi i druge pretrage, zbog čega "lutaju od vrata do vrata". Dodaje kako se nerijetko dogodi da više pretraga bude zakazano u isto vrijeme.

Agović poručuje da rad vikendom nije pravo rješenje.

"Rješenje je imati dovoljno zaposlenih na svim radnim mjestima i nabaviti bolnicama potrebnu opremu, umjesto financirati privatne klinike za preglede", poručio je.

Sličnog je mišljenja i Ivka, koja ističe da zdravstveni djelatnici prije svega trebaju bolje plaće.

"Dajte medicinskom osoblju plaće pa će biti liječnika i neće biti takvih redova. Ja čekam 11 mjeseci da se uopće mogu naručiti", kaže.

'Ne može se sve svaliti na radnike'

Kristina kaže da se od zdravstvenih djelatnika traži previše.

"Najbolje ih je natjerati da rade i vikendom dok je Sabor dva mjeseca na plaćenom godišnjem. To sigurno neće pomoći da ljudi ostanu raditi u zdravstvenom sustavu", napisala je.

Marina također upozorava na opterećenost bolničkog osoblja.

"Trgovci ne rade nedjeljom jer trebaju biti s obitelji, a bolničko osoblje može raditi i petke i svetke?", kaže.

Ruža dodaje da vikend-rad nije nužan, ali da bi bolnice trebale bolje iskoristiti radni tjedan.

"Nije čak potrebno raditi vikende, ali je prijeko potrebno uvesti popodnevne smjene", zaključila je.