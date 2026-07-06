Radnica pala niz stepenice, KBC Osijek će joj morati platiti odštetu. Tvrdili: 'Sama je kriva'

Klinički bolnički centar Osijek morati isplatiti 14.814,72 eura oštete dugogodišnjoj zaposlenici koja je prije nekoliko toga teško ozlijeđena kada je pala niz stepenice na poslu, nepravomoćno je odlučio Općinski sud u Osijeku koji je djelomično prihvatio tužbu radnice.

Prema nepravomoćnoj presudi, koju prenosi SiB, radnica je u 26. travnja 2017. po nalogu nadređene otišla po medicinski materijal na drugi kat bolnice. Kada je silazila niz stepenice prema svom odjelu, pala je i zadobila teški prijelom pete metatarzalne kosti desnog stopala.

Sud je ocijenio da je to ozljeda na radu.

Žena je bila na bolovanju sve do kolovoza iduće godine.

Dokazano je da joj je ozljeda uzrokovala dugotrajno liječenje, razvoj Sudeckova sindroma, fizikalnu rehabilitaciju te trajno ograničenje pokreta desnog stopala.

Bolnica: Sama je kriva

Bolnica je tijekom postupka tvrdila da je do nesreće došlo zbog nepažnje zaposlenice. KBC kaže da su stepenice izvedene u skladu propisima, da nisu bile skliske i da je radnica mogla ići dizalom.

Sud to nije prihvatio, no zaključio je kako je djelatnica svojim postupanjem djelomično pridonijela nastanku nesreće jer je odjednom nosila veću količinu medicinskog materijala i zbog toga se nije mogla sigurno spuštati niz stepenice.

Nije pak prihvatio tvrdnje radnice koja je kazala da na stepeništu nije bilo rukohvata ni rasvjete.

Sud je procijenio da bi naknada za pretrpljene bolove, strah i trajne posljedice iznosila 19.000 eura, no zbog utvrđenog doprinosa zaposlenice dosudio joj je 13.300 eura neimovinske štete.

Uz to, KBC Osijek mora isplatiti još 966 eura za tuđu pomoć i njegu te 548,72 eura na ime izgubljene zarade, kao i dio troškova sudskog postupka.