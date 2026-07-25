Diddy se potukao u zatvoru pa završio u samici, upitan mu je prijevremeni izlazak

Nekadašnji glazbeni mogul Sean "Diddy" Combs, koji služi zatvorsku kaznu u New Jerseyju, sudjelovao je u fizičkom obračunu s drugim zatvorenikom, zbog čega je smješten u samicu. Incident, koji se dogodio unutar zidina saveznog zatvora Fort Dix, mogao bi ozbiljno ugroziti njegov planirani prijevremeni izlazak na slobodu.

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Sukob izazvan uvredom

Kako prenosi TMZ, pozivajući se na izvore iz zatvorskog sustava, Sean "Diddy" Combs navodno se ovog tjedna potukao s drugim zatvorenikom koji ga je prethodno vrijeđao i provocirao. Svađa je, prema navodima, brzo eskalirala u fizički obračun. Dvojica zatvorenika počela su se naguravati i izmjenjivati udarce prije nego što je brza intervencija zatvorskih čuvara prekinula tučnjavu. Neimenovani izvori tvrde kako se Combs "dobro držao" tijekom obračuna. Odmah nakon incidenta prebačen je u izolacijski odjel, takozvanu "rupu". Za sada nije poznato je li i drugi sudionik tučnjave isto kažnjen te koliko će dugo Combs ostati u samici.

Zid šutnje zatvorskih vlasti

Službene potvrde detalja, nema. Uprava zatvora FCI Fort Dix i Savezni ured za zatvore (Federal Bureau of Prisons) odbili su komentirati slučaj. Glasnogovornik Ureda za zatvore izjavio je kako agencija ne komentira "uvjete boravka, disciplinske mjere ili druge informacije o pojedinim zatvorenicima zbog privatnosti, sigurnosti i zaštite".

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Ulog je veći od nekoliko modrica

Ovaj incident mogao bi imati dalekosežne posljedice na datum njegova izlaska. Iako je trenutno predviđeno da bude pušten 8. veljače 2028., taj termin ovisi o bodovima za dobro vladanje. Ako zatvorski dužnosnici zaključe da je Combs krivac za sukob, mogao bi izgubiti te bodove i produljiti boravak u zatvoru.

Njegov je dosje već bilježio turbulentne promjene datuma izlaska. U studenom 2025. datum mu je pomaknut na kasnije, nedugo nakon što je njegov tim demantirao napise o proizvodnji alkohola u zatvoru. Kasnije je, međutim, datum ponovno pomaknut na raniji termin zbog sudjelovanja u programima i dobrog vladanja.

Put do presude

Sean Combs služi 50-mjesečnu kaznu nakon što ga je porota u srpnju 2025. proglasila krivim za transport osoba radi prostitucije, prema saveznom zakonu Mann Act. Izbjegao je moguću doživotnu kaznu jer je oslobođen najtežih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima.

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Ipak, visoko profilirano suđenje otkrilo je detalje o organiziranju višednevnih, drogom potaknutih seksualnih zabava, takozvanih "freak-offs". Ironično, prije izricanja presude Combs je u pismu sucu tvrdio da se u potpunosti promijenio, da se "otrijezno prvi put u 25 godina" i da je pokrenuo mentorski program za druge zatvorenike.