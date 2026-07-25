FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEKA S PROSTRJELNIM RANAMA /

U izgorenoj kući pronašli osam tijela, većina pripada djeci. Istražitelji imaju teoriju što se dogodilo

U izgorenoj kući pronašli osam tijela, većina pripada djeci. Istražitelji imaju teoriju što se dogodilo
×
Foto: BILL PUGLIANO/Getty images/Profimedia/Ilustracija

Vlasti su požar nazvale 'sumnjivim' te vjeruju u mogućnost da je podmetnut

25.7.2026.
22:43
Dunja Stanković
BILL PUGLIANO/Getty images/Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Osmero ljudi, među kojima je šestero djece, pronađeno je mrtvo nakon požara u kući u američkom Michiganu. Neke od žrtava imale su rane od vatrenog oružja, objavila je policija u petak. 

Policija i vatrogasci stigli su na mjesto tragedije neposredno prije podneva zbog intervencije oko požara u općini Grand Haven na istočnoj obali jezera Michigan. U kući su pronašli tijela, potvrdio je kapetan Jacob Spark iz ureda šefa okruga Ottawa, prenosi NBC News. 

Vlasti još nisu identificirale sve žrtve te za sada ne znaju službene uzroke njihove smrti. Poznato je, međutim, da su stradala djeca bila u dobi od pet do 15 godina, dodao je Sparks. 

Istražitelji imaju teoriju

"To je jako komplicirano i složeno mjesto zločina", istaknuo je. 

Istražitelji ne tragaju za osumnjičenicima izvan kruga stradalih, a prema dosadašnjim informacijama, jedna od glavnih teorija je ubojstvo i samoubojstvo, kazao je Sparks. 

Vjeruje se da su svi stanari te kuće mrtvi. 

Vlasti su požar nazvale "sumnjivim" te vjeruju u mogućnost da je podmetnut. 

U istrazi pomažu istražitelji požara državne policije. 

SadMichiganPožarRaneDjecaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike