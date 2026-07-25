U izgorenoj kući pronašli osam tijela, većina pripada djeci. Istražitelji imaju teoriju što se dogodilo

Osmero ljudi, među kojima je šestero djece, pronađeno je mrtvo nakon požara u kući u američkom Michiganu. Neke od žrtava imale su rane od vatrenog oružja, objavila je policija u petak.

Policija i vatrogasci stigli su na mjesto tragedije neposredno prije podneva zbog intervencije oko požara u općini Grand Haven na istočnoj obali jezera Michigan. U kući su pronašli tijela, potvrdio je kapetan Jacob Spark iz ureda šefa okruga Ottawa, prenosi NBC News.

Vlasti još nisu identificirale sve žrtve te za sada ne znaju službene uzroke njihove smrti. Poznato je, međutim, da su stradala djeca bila u dobi od pet do 15 godina, dodao je Sparks.

BREAKING: At least 8 people, including 6 children ages 5 to 15, found dead in a suspicious house fire in Grand Haven Township, Michigan; some victims had gunshot wounds. pic.twitter.com/u5hWirlxej — Scope Report (@ScopeReport_) July 25, 2026

Istražitelji imaju teoriju

"To je jako komplicirano i složeno mjesto zločina", istaknuo je.

Istražitelji ne tragaju za osumnjičenicima izvan kruga stradalih, a prema dosadašnjim informacijama, jedna od glavnih teorija je ubojstvo i samoubojstvo, kazao je Sparks.

Vjeruje se da su svi stanari te kuće mrtvi.

Vlasti su požar nazvale "sumnjivim" te vjeruju u mogućnost da je podmetnut.

U istrazi pomažu istražitelji požara državne policije.