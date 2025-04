Ljubav Paničarite bez razloga, jer mislite da vas on ili ona više ne voli, a to je daleko od istine. Malo ljubomore ne smeta, ali kad pretjerate, to šteti.

Posao U situaciji ste u kojoj je važno da se nametnete i pokažete što sve znate i možete. Ne dopustite da vas eliminiraju oni koji se služe lažima.

Zdravlje Sami sebi nesvjesno stvarate strahove i potencirate inhibicije. Potrebna vam je psihoanaliza. Slobodno potražite savjet kod stručnjaka.