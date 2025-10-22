Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 10. 2025.
Ljubav Slobodni Vodenjaci traže novu ljubav. Pluton vam pomaže da otkrijete srodnu dušu. Ljubav će vam se dogoditi na neočekivanom mjestu.
Posao U kreativnoj ste fazi razvoja. Brzi, znatiželjni, inventivni, sve ste to vi i još puno toga više. Sada možete početi stvarati neka nova originalna djela.
Zdravlje Nemate velikih zdravstvenih problema. Mala, nevažna i brzo prolazna prehlada se ne računa. Vaš organizam se čisti od štetnih tvari.
