Dnevni horoskop, Djevica, 22. 10. 2025.

Ljubav Niste zainteresirani za ljubav, jer ste zaposleni drugim stvarima. Ako vam se dogodi ljubav na radnom mjestu, spojit ćete ugodno s korisnim.

Posao Vidite razne mogućnosti razvoja. Vidite dobre prilike tamo gdje ih nitko drugi ne vidi. Vratite stari dug, prije no što uđete u nove projekte.

Zdravlje Probleme vam stvara vaša neumjerenost. Osjećaj za mjeru i granicu ponajprije su izgubili oni među vama koji tradicionalno vole zaviriti u čašicu.

