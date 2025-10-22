Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 10. 2025.
Ljubav Niste zainteresirani za ljubav, jer ste zaposleni drugim stvarima. Ako vam se dogodi ljubav na radnom mjestu, spojit ćete ugodno s korisnim.

Posao Vidite razne mogućnosti razvoja. Vidite dobre prilike tamo gdje ih nitko drugi ne vidi. Vratite stari dug, prije no što uđete u nove projekte.

Zdravlje Probleme vam stvara vaša neumjerenost. Osjećaj za mjeru i granicu ponajprije su izgubili oni među vama koji tradicionalno vole zaviriti u čašicu.

