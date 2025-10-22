Dnevni horoskop, Ovan, 22. 10. 2025.

Ljubav Skladno se nadopunjavate s jednom Ribom. Malo vas smeta njegova ili njezina raspršenost, ali živite u uvjerenju da ćete „to“ dovesti u red.

Posao Uredno obavljate sve vaše radne obveze, i nitko se na vas ne žali. Ako ste zaposleni u firmi koja loše posluje, mogli biste uskoro odlepršati dalje.

Zdravlje Jako brzo eksplodirate sa živcima. Ne čekate da vam voda dođe do grla, reagirate odmah na prvu loptu bez obzira na sve moguće posljedice.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min