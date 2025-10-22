Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 10. 2025.
Ljubav Imate važnog ljubavnog posla sa Strijelcima i Vodenjacima. Utonuti ćete u obilje strastvenih emocija i još vam neće biti dosta. Gladni ste ljubavi.
Posao Iznenada vam je postalo važno vaše (nedostatno) obrazovanje, pa ste se primili raznog učenja. Možda odlučite upisati tečaj stranog jezika.
Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja iz dana u dan. Kriza identiteta je iza vas. Ne žalite za boljom i sretnijom prošlošću. Sada ste sve što jeste.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MOĆNA MAŠINA /
Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala
nema ni neutralne zastave /
Iz skijaškog saveza poručuju: Rusima i Bjelorusima zatvorena vrata Zimskih igara!
POSEBAN NIZ /
Niko Kovač u društvu velikana: Ovim se mogu pohvaliti samo veliki Capello i Van Gaal
'SIGURNO JE ZNALA' /
Stručnjakinja otkrila je li kraljica Elizabeta pomogla zataškati aferu princa Andrewa
JE LI KRALJICA SVE ZNALA? /
Stručnjakinja: 'Andrew i Fergie ponašali su se kao skorojevići! To je bilo naprosto odvratno'
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 10. 2025.