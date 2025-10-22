Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 10. 2025.

Ljubav Imate važnog ljubavnog posla sa Strijelcima i Vodenjacima. Utonuti ćete u obilje strastvenih emocija i još vam neće biti dosta. Gladni ste ljubavi.

Posao Iznenada vam je postalo važno vaše (nedostatno) obrazovanje, pa ste se primili raznog učenja. Možda odlučite upisati tečaj stranog jezika.

Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja iz dana u dan. Kriza identiteta je iza vas. Ne žalite za boljom i sretnijom prošlošću. Sada ste sve što jeste.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min