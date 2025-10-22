Dnevni horoskop, Rak, 22. 10. 2025.

Ljubav Situacija u vašem srcu se popravlja. Postali ste jako dobri i velikodušni prema partneru ili partnerici i to kod njega ili nje izaziva sumnju.

Posao Angažirali ste se na više mjesta, ali nigdje potpuno i do kraja. Nemate strpljenja dovršiti ono što ste započeli. Zov slobode za vas je neodoljiv.

Zdravlje Vaš imunitet je stabilan, i nema planetarnih naznaka bilo kakvih promjena na gore. No, vi sami sebe znate srušiti, i nebo tu ništa nije krivo.

