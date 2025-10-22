Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 10. 2025.

Ljubav Opet ste u epicentru društvenih događanja. Svi nešto traže od vas. Raspoloženje vam kvari posesivnost i ljubomora partnera ili partnerice.

Posao Bez obzira na sve poslovne probleme, vi se ne predajete. Vrijedno i savjesno obavljanje zadataka, formula je za vaš budući poslovni uspjeh.

Zdravlje U trenutku poniranja u depresiju, iznenada vam padne na pamet svijetla misao koja vas osvijesti. Vi ste jedini (čudo)tvorac vlastite sudbine.

