Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 10. 2025.
Ljubav Ne uspijevate se uskladiti sami sa sobom. Vaš ljubavni život je u zastoju. Danas će vas netko ili nešto potaknuti na ispravno djelovanje.

Posao Funkcionirate poput robota, radite samo ono za što se programirani i ništa više od toga. Kreativna blokada stvara vam i financijske probleme.

Zdravlje Bezvoljni ste i slabo pokretni. Malo toga vas inspirira. Imate sve simptome depresije. Udaljili ste se od bližnjih. Vaša energija je u padu.

