Dnevni horoskop, Vaga, 22. 10. 2025.

Ljubav Krasno funkcionirate sami za sebe, ali kada se nađete u društvu postajete druga osoba. Zanimljiv ste slučaj za znanstveno istraživanje.

Posao Imate dovoljno vlastitog posla, a uzimate još i tuđi. Dobro je biti radoholičar, ali trenutno doista pretjerujete s prekovremenom satnicom.

Zdravlje Niste u optimalnoj psihofizičkoj formi. Probleme vam stvaraju određene zdravstvene smetnje. Krenite s treninzima, i osjećati ćete se zdravije.

