Dnevni horoskop, Bik, 22. 10. 2025.

Ljubav Niste u prvom planu. Djelujete iz zaleđa, a tada ste najopasniji. Netko neće odmah primijetiti vašu fatalnost, a kad uvidi, već će biti kasno.

Posao Nije istina da sumnjate u sve. Kada izaberete suradnika, on ili ona ima vaše bezgranično povjerenje. Ako vas izigra? To je neka druga priča.

Zdravlje Napada vas tranzitni Mars, i lako bi vam se mogla dogoditi kakva infekcija. Iako djelujete snažno i moćno, niste otporni na viruse i bakterije.

