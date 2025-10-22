Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 22. 10. 2025.
Ljubav Uživalački impulsi ne dopuštaju vam dugotrajan mir. Kod vas se za čas pojavi novi ljubavni interes, ako nigdje drugdje, onda u susjedstvu.
Posao U opasnosti ste zbog vaših megalomanskih želja i prohtjeva. Vidite stvari većim i boljim nego što jesu. Bilo bi dobro da malo smanjite osjećaj.
Zdravlje Vaš pustolovni duh vodi vas u neistražena područja. Kada se u vama javi interes za filozofiju i religiju, sve brzo preraste u propagandu.
