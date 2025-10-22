Dnevni horoskop, Ribe, 22. 10. 2025.

Ljubav Ne razmišljate o posljedicama vašeg ekscentričnog ponašanja. Danas ćete naučiti jednu nezaboravnu lekciju o vjernosti i odgovornosti.

Posao Potrebna vam je jasna strategija kako biste se izvukli iz poslovne i financijske krize. Bez konkretnog plana i programa ne možete napredovati.

Zdravlje Pronašli ste sigurno utočište u vašim maglovitim snoviđenjima. Snovi mogu biti opasna pojava, jer često nemaju nikakve veze sa stvarnošću.

