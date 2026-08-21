Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 08. 2026.

Ljubav: Ljubavni događaji mogli bi krenuti sasvim neočekivanim smjerom. Netko bi mogao izreći ono što se dugo samo naslućivalo. U vezama će biti otvorena mogućnost za novi početak unutar već postojećeg odnosa. Slobodnim Vodenjacima mogla bi biti privučena osoba koja se ni po čemu ne uklapa u njihove dosadašnje izbore.

Posao: Originalna ideja mogla bi privući više pažnje nego što se očekivalo. Bit će prepoznato rješenje ondje gdje su drugi vidjeli samo problem. Jedna promjena u timu ili organizaciji rada mogla bi vam otvoriti prostor za veću samostalnost. Financijska korist bit će povezana s potezom koji je ranije djelovao pomalo nesigurno.

Zdravlje: Mentalna energija bit će vrlo snažna, ali će tijelo tražiti nešto mirniji ritam. Moguća će biti povremena nervoza ili teškoća s potpunim opuštanjem. Kako dan bude odmicao, unutarnja napetost počet će popuštati. Večer će donijeti osjećaj lakoće i obnovljene inspiracije.