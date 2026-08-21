Dnevni horoskop, Djevica, 21. 08. 2026.

Ljubav: Pred početak vašeg razdoblja bit će osjetna promjena u emotivnoj atmosferi. Nešto što je bilo nejasno počet će dobivati konkretniji oblik. U odnosima će biti prepoznata sitnica koja će otkriti mnogo više od velikih riječi. Slobodnim Djevicama mogao bi biti upućen znak pažnje iz sasvim neočekivanog smjera.

Posao: Bit će završeno nešto što je dugo zahtijevalo strpljenje i detaljan rad. Vaša preciznost bit će posebno cijenjena, čak i ako pohvala ne bude odmah izrečena. Jedan financijski ili administrativni problem bit će lakše riješen nego što se pretpostavljalo. Pred kraj dana pojavit će se ideja koja bi uskoro mogla postati važan poslovni smjer.

Zdravlje: Energija će postupno rasti tijekom dana. Osjećaj iscrpljenosti iz prethodnog razdoblja počet će slabjeti. Moguća će biti pojačana osjetljivost probave ili kože. Psihički će biti vraćen osjećaj kontrole i unutarnje jasnoće.