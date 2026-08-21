Dnevni horoskop, Ovan, 21. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažnije nego što će se u prvi trenutak pokazivati. U odnosima će biti otvorena tema koja je već neko vrijeme ostajala u sjeni. Slobodnim Ovnovima bit će privučena pažnja osobe čije namjere neće odmah biti lako pročitati. Do kraja dana bit će jasnije tko je spreman na iskrenost, a tko samo na prolaznu igru.

Posao: Bit će primijećen trud koji je ranije prolazio gotovo neopaženo. Jedan razgovor mogao bi otvoriti mogućnost za drugačiju raspodjelu odgovornosti ili povoljnije financijske okolnosti. Određena informacija bit će otkrivena upravo u trenutku kada će se pomisliti da je sve već odlučeno. Situacija će se razvijati brže nego što se očekivalo.

Zdravlje: Bit će osjetan višak energije, ali će tijelo povremeno slati znakove da je tempo posljednjih dana bio pretjeran. Napetost će se najviše osjećati kroz vrat, ramena ili nemiran san. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj unutarnje stabilnosti. Psihičko rasterećenje bit će važnije nego što će se isprva činiti.