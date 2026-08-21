Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će stvorena atmosfera u kojoj se više neće moći skrivati ono što se doista osjeća. Partnerove riječi bit će drugačije protumačene nego ranije, a iza njih će biti prepoznata dublja poruka. Slobodnim Bikovima mogao bi se ponovno pojaviti netko tko je već jednom probudio znatiželju. Jedna slučajna okolnost bit će dovoljno snažna da promijeni tijek večeri.

Posao: Financijska pitanja bit će stavljena u prvi plan. Nešto što je dugo bilo odgađano konačno će biti pokrenuto, a rezultat bi mogao donijeti veći osjećaj sigurnosti. U poslovnom okruženju bit će otkriveno tko doista podržava vaše ideje. Iza jednog naizgled običnog razgovora skrivat će se zanimljiva mogućnost.

Zdravlje: Organizam će tražiti sporiji ritam nakon razdoblja pojačanih obveza. Moguća će biti osjetljivost probave ili osjećaj težine koji će više biti povezan sa stresom nego s fizičkim naporom. Tijekom dana bit će vraćena bolja ravnoteža energije. Večer će donijeti osjećaj smirenosti koji je posljednjih dana nedostajao.