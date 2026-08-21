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Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 21. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 21. 08. 2026.
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21.8.2026.
0:01
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Ljubav: Prošlost će se na neobičan način ponovno povezati sa sadašnjošću. Jedan pogled, poruka ili uspomena mogao bi probuditi emocije za koje se vjerovalo da su odavno završene. U stabilnim odnosima bit će stvoren prostor za veću bliskost i povjerenje. Ono što bude prešućeno govorit će gotovo jednako glasno kao i izgovorene riječi.

Posao: Na poslu će biti potrebna veća emocionalna distanca od tuđih reakcija. Jedna osoba mogla bi pokušati prebaciti dio vlastite odgovornosti, ali će činjenice vrlo brzo pokazati pravo stanje. Financijska situacija bit će postupno stabilizirana. Mogućnost koja se pojavi tijekom poslijepodneva mogla bi imati dugoročniju vrijednost.

Zdravlje: Promjene raspoloženja bit će povezane s nagomilanim umorom. Tijelu će biti potreban osjećaj sigurnosti i nešto mirniji ritam. Osjetljiviji bi mogli biti želudac i probava. Kako dan bude odmicao, bit će vraćen osjećaj unutarnjeg mira.

Dnevni Horoskop Rak
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