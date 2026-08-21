Dnevni horoskop, Lav, 21. 08. 2026.

Ljubav: Na samom završetku vladavine Lava emocije će biti posebno naglašene. Bit će privučena pažnja osobe koja se do sada držala na sigurnoj udaljenosti. U vezama će biti otvoreno pitanje budućnosti, a odgovor će biti važniji nego što se očekivalo. Jedna gesta mogla bi potvrditi ono što se već neko vrijeme naslućuje.

Posao: Vaš će rad biti stavljen pod povećalo, ali će upravo tada biti pokazano koliko je toga već ostvareno. Moguće je priznanje, pohvala ili razgovor koji će promijeniti način na koji se gleda vaš položaj. Iza kulisa bit će donesena odluka koja vam ide u prilog. Financijski rezultat mogao bi biti nešto bolji od prethodnih očekivanja.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, ali će tijelo jasno reagirati na emocionalnu napetost. Umor bi mogao biti skriven iza naleta adrenalina i pojačane aktivnosti. U večernjim satima bit će osjetna potreba za povlačenjem iz buke. Nakon smirenja bit će vraćen osjećaj snage i samopouzdanja.