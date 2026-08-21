Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivana poruka ili susret mogao bi potpuno promijeniti raspoloženje. U postojećim odnosima bit će izgovorene riječi koje su dugo bile zadržavane, ali njihov će učinak biti oslobađajući. Slobodnim Blizancima bit će probuđena znatiželja prema osobi koja se na prvi pogled čini potpuno drukčijom od njih. Granica između prijateljstva i nečeg dubljeg mogla bi postati vrlo tanka.

Posao: Dan će biti ispunjen informacijama, dogovorima i promjenama koje će zahtijevati brzo prilagođavanje. Jedan plan bit će izmijenjen u posljednjem trenutku, ali će upravo ta promjena otvoriti bolju mogućnost. Vaša sposobnost povezivanja detalja bit će posebno zapažena. Pred kraj radnog dana mogla bi stići vijest koja mijenja planove za idući tjedan.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, pa će se teže pronalaziti potpuni mir. Umor bi se mogao pojaviti tek kada dnevna dinamika prestane. Osjetljivost živčanog sustava bit će izraženija nego inače. Noć će donijeti potrebno smirivanje i postupno vraćanje energije.