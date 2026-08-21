Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti iznimno snažna i teško će biti zanemariti ono što se osjeća između redaka. Jedna tajna ili prešućena emocija mogla bi biti približena površini. U vezama će biti obnovljena intenzivnost koja je neko vrijeme nedostajala. Slobodnim Škorpionima mogla bi se pojaviti osoba čija će tajanstvenost biti gotovo jednako privlačna kao i njezina prisutnost.

Posao: Na poslovnom planu bit će otkriven detalj koji mijenja čitavu sliku. Nečiji potezi postat će jasniji, a s njima i pravi motivi određene odluke. Financijski bi mogla biti otvorena mogućnost dodatne zarade ili povrata nečega što se smatralo izgubljenim. Dan će završiti s mnogo boljom pozicijom nego što će početi.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna regenerativna energija. Ipak, posljedice psihičkog opterećenja mogle bi se osjetiti kroz napetost mišića ili nemiran san. Emocionalno rasterećenje dogodit će se nakon jednog važnog saznanja. Tijelo će vrlo brzo odgovoriti na smanjenje unutarnjeg pritiska.