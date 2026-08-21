Dnevni horoskop, Vaga, 21. 08. 2026.

Ljubav: Jedna ljubavna situacija napokon će prestati biti neodređena. Bit će otkriveno više nego što je druga strana prvotno namjeravala pokazati. U vezama će biti obnovljen osjećaj nježnosti koji je posljednjih dana bio potisnut svakodnevnim obvezama. Slobodnim Vagama mogao bi se dogoditi susret koji će ostaviti neobično snažan prvi dojam.

Posao: Bit će potrebno balansirati između vlastitih interesa i zahtjeva drugih ljudi. Jedan dogovor mogao bi se pokazati povoljnijim nego što je na početku izgledao. Financijsko pitanje bit će povezano s odlukom koja se već neko vrijeme odgađa. U drugom dijelu dana bit će pronađena jednostavnija mogućnost za rješavanje komplicirane situacije.

Zdravlje: Tijelo će vrlo brzo reagirati na stres, osobito kroz napetost ili manjak koncentracije. Emocionalno opterećenje bit će izraženije u jutarnjim satima. Kako se okolnosti budu smirivale, vraćat će se i unutarnja ravnoteža. Večer će biti obilježena znatno lakšom energijom.