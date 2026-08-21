Dnevni horoskop, Jarac, 21. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti dublje nego što će se pokazivati izvana. U stabilnim odnosima bit će otvorena tema koja se tiče sigurnosti, povjerenja ili zajedničke budućnosti. Jedan odgovor mogao bi donijeti veliko olakšanje. Slobodnim Jarcima bit će približena osoba koja je već neko vrijeme prisutna u njihovoj okolini, ali dosad nije bila promatrana na ljubavni način.

Posao: Rezultati dugotrajnog rada počet će biti vidljiviji. Mogla bi biti donesena odluka koja potvrđuje vaš profesionalni položaj ili otvara prostor za veću odgovornost. Financijska situacija bit će stabilna, ali će se pojaviti novi razlog za dugoročnije planiranje. Nečija podrška bit će dobivena upravo kada se najmanje očekuje.

Zdravlje: Osjećat će se posljedice dugotrajnog pritiska, osobito kroz umor i napetost u tijelu. Ipak, raspoloženje će tijekom dana postajati sve stabilnije. Bit će prisutna potreba za kvalitetnijim snom i fizičkim oporavkom. Predvečer će nastupiti osjetno smanjenje napetosti.