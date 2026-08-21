Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 08. 2026.

Ljubav: Ljubavna svakodnevica bit će poremećena nečim neočekivanim, ali uzbudljivim. Moguć je poziv, susret ili razgovor koji će otvoriti potpuno novu perspektivu. U vezama će se ponovno pojaviti osjećaj spontanosti koji je nedostajao. Slobodnim Strijelcima bit će privučena osoba povezana s putovanjem, udaljenošću ili drugačijim životnim iskustvom.

Posao: Jedna poslovna ideja dobit će konkretniju potvrdu. Bit će otvorena mogućnost suradnje ili kontakta s osobom koja može ubrzati određene planove. Financijski rezultat neće još biti konačan, ali će prvi znakovi biti povoljni. Neočekivana promjena rasporeda mogla bi se na kraju pokazati korisnom.

Zdravlje: Energije neće nedostajati, ali će biti raspoređena neujednačeno. Jutarnji sati mogli bi biti usporeni, dok će kasnije biti osjetan snažan nalet aktivnosti. Osjetljivost nogu ili leđa mogla bi biti povezana s pretjeranim kretanjem. Večer će donijeti vedrije raspoloženje i osjećaj psihičkog oslobađanja.