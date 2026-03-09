Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi ćete se osjećati voljeno, ali odnosima će biti potrebna određena doza razumijevanja.

Posao: Dobar je trenutak za početak novog projekta. Ne bojte se prihvatiti nove izazove.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali umor bi mogao početi utjecati na vašu energiju. Odmor je potreban.