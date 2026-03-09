Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 03. 2026.

Ljubav: Danas ćete se osjećati posebno povezano s partnerom. Njegova podrška bit će ključna za vašu emocionalnu ravnotežu.

Posao: Poslovni uspjeh je moguć ako se posvetite detaljima. Pokušajte ostati fokusirani na zadatke.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali pokušajte izbjeći naporne aktivnosti koje mogu uzrokovati iscrpljenost.