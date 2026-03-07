FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 07. i 08. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 07. i 08. 03. 2026.
Foto:

Ljubav: Spontane reakcije mogu dovesti do nesporazuma. Obratite pažnju na male znakove koje partner šalje.

Posao: Pozitivna energija dolazi kroz timski rad. Svi vaši napori će uroditi plodom.

Zdravlje: Službeni obavezi mogu stvoriti napetost u tijelu. Tehnike opuštanja bit će ključne za balansiranje energije.

Snovi i vizije: Snovi o izazovima mogu ukazivati na to da ste na rubu velike promjene. Poslušajte ih.

