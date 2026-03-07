Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: Spontane reakcije mogu dovesti do nesporazuma. Obratite pažnju na male znakove koje partner šalje.
Posao: Pozitivna energija dolazi kroz timski rad. Svi vaši napori će uroditi plodom.
Zdravlje: Službeni obavezi mogu stvoriti napetost u tijelu. Tehnike opuštanja bit će ključne za balansiranje energije.
Snovi i vizije: Snovi o izazovima mogu ukazivati na to da ste na rubu velike promjene. Poslušajte ih.
