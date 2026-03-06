Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 03. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Jedna situacija otkriva skrivene osjećaje. Privlačnost između dvoje ljudi postaje snažnija. U zraku se osjeća magnetizam koji je teško ignorirati.

Posao: Na poslovnom planu otkrivaju se važne informacije. Intuicija pomaže u donošenju odluka. Jedan projekt mogao bi dobiti neočekivan razvoj. Financijska pitanja zahtijevaju pažnju.

Zdravlje: Energija je snažna, ali ponekad nepredvidiva. Tijelo reagira na unutarnje napetosti. Potreba za emocionalnim oslobađanjem postaje važna. Duboki odmor donosi obnovu snage.