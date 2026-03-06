FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 06. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 06. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U ljubavi se osjeća potreba za iskrenim izrazom osjećaja. Netko pokazuje divljenje koje dugo nije bilo izrečeno. Atmosfera donosi toplinu i optimizam. Jedan susret mogao bi ostaviti snažan dojam.

Posao: Na poslovnom planu raste osjećaj samopouzdanja. Primjećuje se priznanje za trud uložen u prethodnom razdoblju. Neki projekti dobivaju novu energiju. U središtu pažnje nalaze se sposobnosti koje su dugo bile potcijenjene.

Zdravlje: Vitalnost se postupno pojačava. Tijelo reagira na pozitivne emocije. Energija dolazi kroz kretanje i aktivnost. Osjećaj snage donosi dodatni optimizam.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx