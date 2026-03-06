Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 06. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi se osjeća potreba za iskrenim izrazom osjećaja. Netko pokazuje divljenje koje dugo nije bilo izrečeno. Atmosfera donosi toplinu i optimizam. Jedan susret mogao bi ostaviti snažan dojam.
Posao: Na poslovnom planu raste osjećaj samopouzdanja. Primjećuje se priznanje za trud uložen u prethodnom razdoblju. Neki projekti dobivaju novu energiju. U središtu pažnje nalaze se sposobnosti koje su dugo bile potcijenjene.
Zdravlje: Vitalnost se postupno pojačava. Tijelo reagira na pozitivne emocije. Energija dolazi kroz kretanje i aktivnost. Osjećaj snage donosi dodatni optimizam.
