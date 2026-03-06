Dnevni horoskop, Ovan, 06. 03. 2026.

Ljubav: U odnosima se osjeća potreba za jasnoćom i iskrenošću. Stare emocije ponovno izlaze na površinu i traže razumijevanje. Netko iz prošlosti mogao bi se pojaviti u mislima ili poruci. U zraku je osjećaj da se jedna važna lekcija napokon razumije.

Posao: Na poslovnom planu javlja se potreba za većom kontrolom nad situacijom. Primjećuje se da trud iz prethodnog razdoblja počinje davati prve rezultate. Neki razgovori mogli bi otvoriti nova vrata. Financijska pitanja dolaze u fokus.

Zdravlje: Planetarni utjecaji donose povećanu mentalnu energiju. Misli su brze i često vode prema važnim zaključcima. Tijelo reagira na promjene raspoloženja. Ravnoteža između unutarnjeg mira i aktivnosti postaje ključna.