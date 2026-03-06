Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 06. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima se osjeća potreba za jasnoćom i iskrenošću. Stare emocije ponovno izlaze na površinu i traže razumijevanje. Netko iz prošlosti mogao bi se pojaviti u mislima ili poruci. U zraku je osjećaj da se jedna važna lekcija napokon razumije.
Posao: Na poslovnom planu javlja se potreba za većom kontrolom nad situacijom. Primjećuje se da trud iz prethodnog razdoblja počinje davati prve rezultate. Neki razgovori mogli bi otvoriti nova vrata. Financijska pitanja dolaze u fokus.
Zdravlje: Planetarni utjecaji donose povećanu mentalnu energiju. Misli su brze i često vode prema važnim zaključcima. Tijelo reagira na promjene raspoloženja. Ravnoteža između unutarnjeg mira i aktivnosti postaje ključna.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOVORIO I O IRANU /
Ovo morate vidjeti! Messi posjetio Trumpa u Bijeloj kući: Neki izrazi lica su komični
RTG ČETVRTKA /
Od uhićenja Britney Spears do novih napetosti sa Srbijom: Ovo je Direktov pregled dana
'U VENEZUELI JEDU PSE' /
Bivša ambasadorica kod Mojmire: 'Trump me nije iznenadio, ali bojim se eskalacije - iduća je Kuba'
ODUSTALI 2013. GODINE /
Vraćaju se pregovorima: Island ove jeseni izlazi na referendum o članstvu u EU-u!
NE IZGLEDA DOBRO /
Kamere uhvatile sva lica Igora Tudora: Evo kako je reagirao tijekom debakla Spursa